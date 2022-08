El PSC exigeix un «canvi de rumb» del govern de l’Ajuntament de Girona després que la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de la ciutat hagi informat que s’han perdut 1.500 arbres des del 2018. Segons els socialistes, el descens de massa d’arbre suposa una afectació directa a l’alça de la temperatura: una menor quantitat significa que les altes temperatures tenen més impacte a la ciutat. Des del PSC defensen que diferents articles científics sostenen aquesta tesi i evidencien que als carrers sense arbres de diferents ciutats del món, la temperatura ascendeix entre 4 i 9 graus centígrads.

La portaveu del partit a Girona, Sílvia Paneque, manifesta que les polítiques de sostenibilitat i canvi climàtic que anuncia el govern «són ambicioses», però que a la realitat «es queden simplement en propostes i no s’executen», fent referència al Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible de Girona (PACES) que es va aprovar el 2017 i que constava de 44 mesures per augmentar la resiliència de Girona davant del canvi climàtic. D’aquestes propostes, només se n’han completat el 20%, assenyalen. «No és només això, sinó que en alguns aspectes hem fet passos enrere els últims anys», afirma Paneque.

Ara, Girona resta a l’espera de rebre els fons europeus Next Generation per potenciar la natura a la trama urbana, i Paneque espera que siguin utilitzats de la manera més productiva possible» per fer una «acció tangible de canvi climàtic».