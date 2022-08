La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal internacional especialitzat en robatoris en xalets.

Els atribueix una desena de casos a Madrid i Catalunya, un d'ells a Girona. Els arrestats conformaven una cèl·lula itinerant a escala internacional i tots han ingressat a la presó.

La investigació de l'operació anomenada Habitat Bidasoa va començar el maig passat, fruit de la cooperació policial entre Guàrdia Civil i la Policia Judicial de la Prefectura de París. El grup investigat després de la comissió de diversos robatoris en habitatges al territori francès, es va desplaçar fins a Madrid, on ràpidament la policia va poder detectar la presència d'aquest grup criminal en un barri del sud de la capital.

A partir d'aquí van començar indagar sobre els individus i van detectar que després de la comissió de diversos fets delictius a la província de Madrid, els presumptes autors es van traslladar a Barcelona on van continuar la campanya de robatoris a diversos punts de Catalunya.

Concretament, van actuar en un xalet de la ciutat de Girona, un a terres de Tarragona i en dos més de poblacions de la província de Barcelona.

Tots els robatoris tenien un nexe en comú, primer seleccionaven els potencials habitatges objecte de robatori, principalment xalets unifamiliars i ubicats a zones residencials, després eren sotmeses a vigilància per conèixer la rutina dels seus propietaris i així poder perpetrar els robatoris a plena llum del dia.

Es tracta d'un grup criminal estructurat en què estaven perfectament diferenciades les funcions de cadascun dels integrants, de manera que dos sempre eren els encarregats d'accedir a l'habitatge objecte del robatori, mentre que, generalment un tercer i ocasionalment un quart, esperaven en actitud vigilant al carrer pròxim a l'habitatge en qüestió, a peu o a dins d'un vehicle per fugir.

Entraven a la parcel·la dels xalets mitjançant escalant i després, depenent del tancament de l'habitatge, forçaven alguna porta o finestra. Aprofitaven per cometre el robatori quan els inquilins dels xalets es trobaven fora dels seus domicilis per motius laborals.

En total la Guàrdia Civil ha detingut quatre homes de nacionalitat xilena, peruana i argentina, d'edats compreses entre els 25 i els 37 anys.

La detenció de tres es va produir quan tornaven de la comissió d'un robatori a la província de Tarragona. Posteriorment, va ser detingut el quart membre del grup i van aconseguir intervenir una gran quantitat de joies, rellotges, material informàtic i electrònic, tot això procedent dels robatoris investigats. Els agents també van requisar diverses eines i materials emprats per forçar portes i finestres i un vehicle emprat per als desplaçaments dels detinguts.

La desarticulació d'aquest grup criminal s'ha produït, segons assegura la Guàrdia Civil pocs dies després de la seva entrada a Espanya. Als detinguts se'ls atribueix una desena de robatoris amb força en vivendes habitades i un delicte de pertinença criminal. Tots quatre han ingressat a la presó.

L'operació ha estat duta a terme per agents pertanyents al Grup de Delinqüència Organitzada de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, en el marc de cooperació policial coordinada per la Secció de Patrimoni de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil amb Europol, sent també partícips d'ella efectius de la Brigade de Rèpression du Banditisme (BRB) pertanyents a la Direcció Regional de la Policia Judicial de la Prefectura de París (França) i de l'Oficina d'Anàlisi de la Prefectura Nacional Contra Robatoris de PDI de Xile (JENACROF).