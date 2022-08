Les esperades obres d’adequació de la nova seu de l’Espai LGTBI de Girona, situada en uns baixos del el carrer Torín de la Devesa, ja estant de marxa després d’un llarg procés amb una primera licitació que va quedar deserta obligant a reiniciar la tramitació. La reforma del local ha començat amb les tasques d’enderroc dels interiors de l’antic immoble, i es preveu que acabin a principis de novembre. Aquestes actuacions, segons expliquen des de l’Ajuntament, permetran adequar l’espai a l’activitat associativa, segons la normativa vigent, i suposaran una redistribució d’espais: hi haurà una àrea de recepció i sala d’espera, un petit despatx, els serveis, i una sala diàfana preparada perquè la puguin gaudir els usuaris de l’equipament.

«Ha estat un procés llarg i complex, però per nosaltres sempre ha sigut una prioritat que la ciutat disposi d’un espai que permetrà ajudar a la conscienciació i la difusió dels drets i les activitats del col·lectiu. Per això l’inici de les obres ens satisfan enormement i són un pas més per tenir a punt l’espai el més aviat possible», apunta l’alcaldessa de Girna, Marta Madrenas. La reforma s’ha adjudicat a l’empresa Rehatec Zenit per un import de 74.402,90 euros (IVA inclòs), modificat com a conseqüència d’una revisió de preus degut a l’increment de costos del sector de la construcció.

«Girona comptarà aviat amb un local definitiu per a l’Espai LGTBI. Des del govern seguim donant suport al col·lectiu en la defensa de la diversitat sexual, afectiva i de gènere a la nostra ciutat», insisteix l’alcaldessa Marta Madrenas.