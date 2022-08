L’Ajuntament de Girona va assumir ahir divendres la gestió de l’aparcament soterrat que hi ha al carrer d’Emili Grahit i el que hi ha a les places de Miquel de Palol i Prudenci Bertrana a la zona dle Güell. De moment el consistori no modificarà tarifes, abonaments ni horaris dels dos aparcaments que passen a mans municipals i per això es mantindran tancats durant el mes d’agost al públic, tret de pels abonats. Per altra banda, s’han contractat tots els treballadors que hi havia en els pàrquings. La gestió dels dos equipaments passarà a ser competència de l’empresa pública Transports Municipals de Girona (TMG). De fet, aquesta empresa ja gestiona l’aparcament que hi ha a la plaça del Pallol. Un equipament que, des del gener del 2020, té una de les seves plantes tancades després que s’inundés amb el Glòria.

L’aparcament que hi ha al carrer d’Emili Grahit (davant de la biblioteca Carles Rahola) compta amb 326 places d’aparcament distribuïdes en tres plantes diferents i el que hi ha entre les places de Miquel de Palol i Prudenci Bertrana (darrera de la Devesa) en té 216 en un sol nivell. Estan oberts com a aparcaments públics i també ofereixen abonaments per a veïns i treballadors de la zona. Per contra, el de la plaça de Pallol només funciona per a abonats.

El consistori va decidir municipalitzar aquests equipaments després de la fallida de la concessionària, que va presentar concurs de creditors l’any 2016. Aquesta gestió directa per part del consistori gironí tindrà un termini de 25 anys a partir d’ahir

Per gestionar els aparcaments, l’Ajuntament de Girona ha demanat assessorament al de Reus per intercanviar coneixements i experiències en la gestió d’aparcaments públics que van signar les dues administracions. L’objectiu és que TMG ofereixi un servei de qualitat i eficient. «Tenim clar que els dos pàrquings hauran de donar servei tant als veïns i veïnes com també a les necessitats del comerç de la ciutat», va insisir Marta Sureda.

Per això durant els primers mesos de gestió municipal, el consistori analitzarà els serveis que ofereixen i quines són les necessitats dels clients de la zona. Amb això el govern local vol oferir un servei per a veïns i, al mateix temps, garantir que es dona una plaça d’aparcament en zones properes als eixos comercials de la ciutat.