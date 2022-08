És 29 de juny. Piquen a la porta d’un pis ocupat per una família amb dos fills d’un i dos anys i mig al carrer Bilbao de Girona. És la comitiva judicial, que els alerta que han de desallotjar-los. Després de tres anys ocupant l’habitatge, propietat del fons Promontoria Coliseum Real Estate, el jutjat de Primera instància 4 de Girona ha activat una ordre de llançament que la família no ha rebut.

Després d’una negociació amb l’Ajuntament, aconsegueixen ajornar el desnonament durant 20 dies hàbils. La família, que està assessorada per una entitat especialitzada en desnonaments, esperava que s’ajornés pel setembre, ja que l’agost és inhàbil, però a les 9 del matí del 29 de juliol el timbre torna a sonar. «Van venir dues furgonetes antidisturbis dels Mossos i van acordonar el carrer, com si haguéssim matat algú», explica l’afectada, N.C., que prefereix no desvelar el seu nom. «Ens van dir que teníem mitja hora per recollir totes les nostres coses», explica la dona. «Vaig haver de trucar la meva germana perquè m’ajudés. Vam poder agafar la roba justa, i com que s’acabava el temps i no deixaven que ningú m’ajudés vaig tirar-ho tot per la finestra des de l’entresol». Tot plegat, amb nervis i l’avís constant que s’anava acabant el temps. «El meu fill ho va passar molt malament, i ara cada dia em pregunta si vindrà la policia».

Tot i que els van donar un número de telèfon per tal de poder recuperar la resta d’objectes personals, per ara no han pogut parlar amb ningú, i ni la policia ni els jutjats els han ofert cap solució, més enllà de dir-los que a l’agost els jutjats no estan operatius. «Al pis hi tinc mobles, la rentadora... El poc que vaig recollir va ser de miracle. Ara tenim la roba justa i hem de posar-nos sempre la mateixa», es queixa. La família està dins el circuit del servei d’habitatge de l’Ajuntament i és atesa pels serveis socials. Estava empadronada a l’edifici i havia iniciat els tràmits per obtenir un lloguer social.

L’advocat que els assessora, Francesc Xavier López, indica que la família presentarà un recurs el setembre per demanar l’anul·lament del desnonament al·legant situació de vulnerabilitat, ja que l’Ajuntament té obert un expedient d’habitatge de lloguer social. Això podria retardar la nova data de desnonament i permetria que la família pogués recollir les seves pertinences.