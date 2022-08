Cursos de natació de tots els nivells, activitats de manteniment, ioga o pilates, escola de tenis, de natació o l’aquafitness. Aquestes i d’altres activitats formen part de 2.148 places que l’Ajuntament de Girona ofereix per a la pràctica d’activitats físiques durant el curs 2022-2023, dividides en 148 cursos d’activitats fisicoesportives i aquàtiques. Les propostes estan pensades per a tots els públics i inclouen opcions per a nadons, infants, jovent, adults, gent gran i infants amb necessitats especials. Concretament, hi haurà 54 activitats fisicoesportives i 94 d’aquàtiques.

«Un any més, potenciem una oferta d’activitats esportives àmplia i de qualitat. Continuem treballant per afegir noves disciplines i nous espais dins aquesta oferta, per així fer arribar l’esport, que és sinònim de salut i de qualitat de vida, a més gironines i gironins», ha destacat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

La principal novetat de l’oferta d’aquesta edició és la incorporació del parc de Jordi Vilamitjana i Pujol com a espai per a cursos d’ «skateboarding». L’activitat va dirigida a infants i jovent de 8 a 17 anys i busca treballar l’equilibri, la força i la concentració per aconseguir un millor domini de l’skate.

D’altra banda, aquest curs hi haurà una nova sessió de clínic de natació a les set del matí a la Piscina de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, dirigida a persones esportistes interessades a participar en proves esportives com el triatló o l’aquatló.

D’altra banda, Les preinscripcions per a les diferents activitats es poden fer a partir d’aquest dijous, dia 25 d’agost, fins al 7 de setembre a través del web municipal. El 16 de setembre es farà pública l’assignació de places i, des de llavors fins al 25 de setembre, s’obrirà el període per fer la matrícula a les activitats.

També a partir del 16 de setembre s’obriran les inscripcions directes a les activitats en què hi hagi places lliures. Està previst que les activitats comencin l’1 octubre.