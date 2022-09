Nova sorpresa als edificis que s’han d’enderrocar al barri de Sant Pau de Girona, a tocar del parc del Migdia. Aquest dilluns, vehicles i operaris van anar als immobles afectats que tenen façana als carrers Universitat de Montpeller i Pau Vila per iniciar les tasques per tirar-los a terra. Però en dos dels quatre edificis es van trobar plaques de fibrociment al teulat.

Els veïns propers, que fa temps que esperen que els immobles vagin a terra, van reaccionar enfurismats: «Ens prenen el pèl», indicava un portaveu. «Van anunciar un enderroc, van fer una foto i no han fet res més», es queixava.

Retirada imminent

L’enderroc de les finques, en estat de degradació, fa anys que està previst i ha de servir per generar un nou vial que connectarà amb el carrer Universitat de Cervera. Quan tot estava a punt, es va aturar perquè una de les persones que hi vivien anteriorment hi va tornar a entrar tot i que els Serveis Socials li havien garantit un pis. Quan fa uns mesos es va aconseguir que l’home marxés, es va tirar a terra un primer local.

Però quan s’anava a executar la resta de treballs es van parar perquè calia garantir el servei de llum i aigua als edificis contigus. Fonts municipals han explicat que s’ha contactat amb una empresa especialitzada per poder-les retirar de «manera segura». Està previst que ho faci en els propers dies, «un cop complerts els terminis que dictamina la normativa, i tot seguit es procedirà a l’enderroc del conjunt de l’edifici».