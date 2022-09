L'acte institucional de la Diada de Catalunya a Girona ha posat en relleu aquest matí la «capacitat de resiliència com a país» davant de les situacions «adverses» que s'ha trobat Catalunya per avançar cap a la independència. L'esdeveniment, organitzat conjuntament per l'Ajuntament de la ciutat, la Diputació i la Delegació del Govern, ha comptat amb els parlaments del vicealcalde, Quim Ayats, el president de la Diputació, Miquel Noguer i la delegada del govern a Girona, Laia Cañigueral, que ha reivindicat la necessitat de «treballar plegats per aconseguir un estat propi que doni la millor resposta a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes».