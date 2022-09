La portaveu socialista a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha demanat al govern municipal de la ciutat que presenti al ple, per a la seva votació, la proposta que va fer ahir la regidora d’habitatge de destinar un mínim d’un milió d’euros anual a la compra d’habitatges per a pisos socials. Paneque ha explicat que, sempre que estigui ben formulada, “el grup socialista donarà suport a aquesta mesura, perquè suposaria sumar actius al parc d’habitatge social de la ciutat”. La regidora d’habitatge del govern de Junts i ERC ahir va dir de manera clara que estaven disposats a invertir com a mínim un milió d’euros anuals en compra d’habitatge. La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, està disposada a aprovar aquesta iniciativa i demana que el govern de Junts i ERC la incorpori com a punt de l’ordre del dia en el proper Plenari del mes d’octubre.

“Demano veure el conjunt de la proposta, ja que hem de conèixer els detalls i tinc tota la intenció que sigui una realitat al més aviat possible, si el govern de Junts i ERC la porten a plenari”, ha explicat Paneque. “És un punt de partida que ens sembla correcte i esperançador, si efectivament aquesta compra es fa realitat i no es queda en un mer projecte”.

Ahir el ple de Girona va donar suport a la moció presentada pel PSC per impulsar la construcció municipal d’habitatge públic i l’increment de l’adquisició d’habitatge per tanteig i retracte, que precisament contemplava la necessitat d’incrementar les compres de pisos pel sistema de tanteig i retracte, preferentment de grans tenidors i per sota del preu de mercat i de manera equilibrada a tots els barris de la ciutat.

La portaveu socialista ha assenyalat que “el nombre de pisos que es poden comprar i reformar amb un milió d’euros és limitat i no va més enllà d’11 o 12, però òbviament tot el que es pugui sumar és benvingut i a més aquests pisos tindrien l’avantatge d’estar ja construïts, de manera que se’n podria disposar de manera molt ràpida i urgent”. No obstant això, la portaveu socialista també ha assenyalat que “una vegada entesos en destinar una partida mínima d’un milió d’euros anual, també s’hauria d’explorar si la compra d’habitatge de segona mà és la millor inversió, atès que el preu del m2 construït en el cas de l’habitatge social pot ser més competitiu”. Per aquesta raó, la portaveu del PSC veu amb molts bons ulls la proposta i demana que el govern de Junts i ERC la complementi també amb inversions per a construcció d’habitatge de lloguer raonable i social per a la gran majoria de famílies de Girona.

Paneque ha explicat que, atenent la situació de falta d’habitatge social a la ciutat “s’imposa la necessitat de multiplicar els números de l’habitatge de lloguer social si realment es vol incidir d’una manera decidida per solucionar el problema de patir preus elevadíssims i prohibitius”.

Tal com va expressar ahir el grup socialista en el ple, la falta de pisos socials fa que Girona “no pugui tirar endavant ni en emergència habitacional ni en actuar en el mercat de l’habitatge garantint un preu dels habitatges i de lloguers accessible a la major part de la població”. “Per això veiem amb bons ulls que es dediqui un mínim d’un milió d’euros anuals a comprar pisos que segurament serien insuficients per a les dimensions del problema, però que de totes maneres constituirien solucions reals per a un grapat de famílies”, ha sentenciat Paneque.