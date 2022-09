"Emplaço a tots els grups a fer un pacte per invertir com a mínim un milió d'euros anuals en la compra d'habitatge a Girona"

La regidora d’habitatge de Girona, Annabel Moya, va fer una proposta, durant el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda enmig del debat d'una moció presentada pel PSC sobre habitatge social:«Emplaço tots els grups municipals a fer un pacte per l’habitatge per invertir, com a mínim, un milió anual en la compra d’habitatge a Girona». Va agafar per sorpresa els grups, que no van respondre a la demanda de l'edil republicana. La moció socialista reclamava impulsar la construcció municipal d’habitatge públic i l’increment de l’adquisició d’habitatge social per tanteig i retracte». El text socialista es va aprovar amb el suport de tota l’oposició. El govern, en bloc, es va abstenir.

El document demana "aprofitar la possibilitat que obren els Fons Next Generation per accedir a les convocatòries de concessió directa de subvencions per a la construcció d'habitatges" així com "impulsar, a través de l'empresa Vivendes de Girona, la construcció de promocions d'habitatge social i que aquestes promocions es posin a disposició de la ciutadania sense estar subjectes a la lògica de mercat". També, "incrementar els objectius d'adquisició d'habitatges pel sistema de tanteig i retracte, tenint present la necessitat de l'administració d'adquirir aquests habitatges per sota del preu de mercat" i tenir "cura que tant la promoció d'habitatges nous com l'adquisició d'habitatge per tanteig i retracte es faci d'una manera equilibrada als diferents barris de la ciutat, per afavorir la cohesió social". Sobre això, la regidora d'habitatge va recordar que moltes lleis que permetien impulsar mesures en favor de l'habitatge social han estat tombades i va recordar que el govern actual ha impulsat quatre promocions permetran obtenir 150 pisos socials. Girona preveu construir un centenar de pisos de protecció oficial a Domeny Girona aprova dilluns una promoció de 48 pisos de protecció oficial