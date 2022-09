No cada dia un rep una distinció internacional que reconeix la tasca en el sector en el qual has dedicat tota una vida. Joan Boadas i Raset, el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona, no rebrà un guardó aquesta setmana, sinó que en seran dos. L’arxiver municipal rebrà a Roma entre dimecres i divendres els dos premis més importants del món de l’arxivística.

Boadas recollirà els dos reconeixements en el marc de la Conferència Internacional del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA), que se celebrarà a la capital italiana. El primer premi que se li entregarà serà el Fellow of the ICA, dimecres, que és l’honor més gran que el Consell Internacional d’Arxius pot entregar a una persona per la seva contribució a l’ICA. D’aquesta manera, l’arxiver gironí entrarà en el selecte grup de 20 persones que han rebut aquest guardó arreu del món. Divendres serà el torn de recollir l’Emmett Leahy Award d’aquest any, conegut com el «Nobel de l’arxivística». Des de 1967 el Comitè del Premi reconeix l’esperit d’innovació, dedicació i excel·lència en la gestió de documents i informació.

Boadas, nascut a Riudellots de la Selva el 1957, és arxiver municipal de Girona des de febrer de 1990. Tanmateix, el seu vincle amb aquest món ve de més lluny, ja que també havia treballat en aquesta tasca a Caldes de Malavella i Salt. A part, va ser cap de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament de Girona entre 1992 i 1997 i, actualment, és cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP), director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) i gerent de la Fundació Museu del Cinema.

Fora de les comarques gironines, entre 2001 i 2005 va ser president de l’Associació d’Arxivers de Catalunya (AAC). També ha format part de diferents associacions del sector en l’àmbit internacional. A més, ha publicat diferents llibres i articles sobre arxivística i història i ha dirigit, i encara dirigeix, diferents col·leccions editorials.

«A Girona tenim un arxiu municipal de primera divisió, reconegut internacionalment i que aporta un valor immens a la ciutat per la preservació de la nostra història, i també per la voluntat de projectar-se a tot el món», declarava Marta Madrenas. De fet, l’alcaldessa de Girona també afirmava que «darrere del funcionament dels serveis públics hi ha els i les servidores públiques, i la direcció d’en Joan Boadas ha sigut clau per assolir aquests nivells de qualitat».