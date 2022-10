La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, critica que Junts i ERC no hagin estat capaços de garantir una imatge institucional després que l’1-O quatre persones pugessin al balcó de l’Ajuntament a penjar una pancarta durant la celebració d’un acte simbòlic per «alliberar» Girona a la plaça del Vi. Paneque assegurava ahir en un comunicat que «estic francament preocupada pel deteriorament institucional». Així, deia a Junts i ERC i l’alcaldessa, Marta Madrenas, que «no hi ha cap objectiu polític que autoritzi uns ciutadans o uns altres a ocupar l’Ajuntament i no és el primer cop que passa».

Per Paneque, el problema no és que hi hagi ciutadans que vulguin protestar així, sinó que el govern «ho permet i l’alcaldessa Madrenas ha tingut sempre una actitud de franca col·laboració a les causes de segell polític que li agraden». Per a la portaveu socialista, aquesta acció no és l’únic motiu de preocupació. Junts té un comportament que « no té res a veure amb la defensa dels interessos de Girona sinó amb divisions de partit que afecten» la situació de la ciutat. I recorda que els primers a posar en qüestió a l’alcaldessa «ha estat el seu propi partit i no és la primera que passa». La portaveu socialista ha reiterat el suport del seu grup a contribuir que Girona funcioni de manera «mínimament eficient» en el que queda de mandat.