Una promotora encarrila la compra de l’antiga Clínica Girona per fer-hi pisos

Fil a l’agulla per la venda de l’antiga Clínica Girona a una immobiliària del Maresme que hi preveu construir habitatges. L’operació milionària està a la recta final i només queda pendent acabar de lligar algun serrell però les dues parts ja tenen segellada la part principal. L’acord servirà perquè l’edifici molt probablement vagi primer tot a terra, o almenys de forma parcial, i que en el seu lloc s’hi aixequin blocs d’habitatges, possiblement de planta baixa i set plantes d’alçada, segons el pla general d’ordenació urbana de la zona. La part més baixa serà d’ús comercial i alguna de les plantes podria destinar-se a oficines de negocis. Cal tenir en compte però, que la zona més propera a l’escola Verd es destinarà al centre educatiu per tal que pugui ampliar el seu pati. Seran uns 250 metres quadrats extres per a l’escola i s’hi podrà accedir per l’antiga rampa d’urgències de la clínica. Les obres hauran d’anar a càrrec dels compradors.

Els responsables de la instal·lació hospitalària van assenyalar fa uns anys que no tenien pressa en poder fer la venda de l’immoble fins que no deixés de ser operativa. O sigui, fins que es posés en funcionament la nova clínica al sud de la carretera Barcelona, de 41.000 metres quadrats i distribuïda en onze nivells: tres soterranis, la planta baixa, i set plantes a dos nivells: set pisos per la banda de la carretera Barcelona i cinc pisos per la banda de les vies del tren. Això va succeir el 18 d’abril d’aquest any, quan es van traslladar els pacients i es va posar en marxa el nou equipament. Pel mig, a més, cal tenir present que inicialment el nou equipament s’havia de construir a Fornells de la Selva.

La venda de l’antiga clínica és clau per als propietaris de l’edifici, que hi van destinar més de 60 milions sense cap ajut públic i ara veuran com les seves arques es comencen a recuperar de la inversió. La xifra de la venda no ha transcendit però, cal tenir en compte que l’immoble està en un punt clau de l’eix comercial de Girona, el carrer Joan Maragall, al mig de l’Eixample i envoltada d’establiments de marques de renom. Moltes dels edificis de la zona van ser durant anys els més cars si es feia la comparativa del preu per cada metres quadrat. Queda per definir què passa amb el seguit de petits espais que la Clínica Girona tenia als carrers Juli Garreta o Bisbe Lorenzana. Alguns podrien estar inclosos dins de l’operació amb la promotora.

Des que es va tenir coneixement que la Clínica Girona del carrer Joan Maragall sortiria del centre de la ciutat, hi va haver diferents ofertes sobre la taula. N’hi havia d’empreses comercials, de fonts d’inversió i, fins i tot, una procedent d’Holanda, que estaria interessada a fer-hi apartaments turístics. També d’immobiliàries. De fet, més d’una d’aquest àmbit. Finalment, l’elecció s’havia de fer entre dues opcions i la propietat s’ha decantat per l’oferta que ha fet la promotora maresmenca.