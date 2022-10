La Fira del Dibuix i la Pintura de Girona ja té més d’un centenar d’inscrits. La mostra, organitzada per la Fundació Les Voltes, se celebra el dia de Tots Sants al centre de Girona. Com cada any, els artistes es distribuiran en diferents parades distribuïdes a la Plaça del Vi, la pujada del Pont de Pedra, la Rambla i la Plaça Catalunya. Aquesta jornada és el dia de les fires a la capital gironina perquè en altres carrers del Barri Vell i el Mercadal hi ha parades d’alimentació, brocanteria o joies, entre d’altres.

La Fira del Dibuix i la Pintura va néixer l’any 1965 de la mà de quatre joves artistes i la Llibreria Les Voltes. Després de 57 anys d’implantació a la ciutat i en plenes Fires de Sant Narcís, la mostra s’ha convertit en la més important que es fa a Catalunya. És ja una cita obligada pels amants de la cultura. Un espai virtual Durant aquests 57 anys i de manera ininterrompuda, cada 1 de novembre s’han trobat a Girona artistes i visitants amb ganes de conèixer, comentar i comprar les seves obres. Per conèixer els artistes i les seves obres, l’organització ha obert un espai virtual d’exposició que quedarà obert fins a la propera edició per donar suport als artistes i la seva difusió en línia.