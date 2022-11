Veïns de la zona del Mas Masó, al barri de gironí de Can Gibert del Pla, han alertat de la presència d’un forat perillós en una passera de fusta que hi ha a l’entorn del parc Jordi Vilamitjana. Un tram de la passera es va enfonsar fa unes setmanes i des d’aleshores hi ha perill que algú hi pugui caure a dins i fer-se mal.

L’Ajuntament ha intervingut per evitar riscos amb diferents mesures de protecció, però alguns usuaris del parc consideren que no és suficient i que el perill de caigudes es manté. L’espai està protegit amb tanques metàl·liques que encerclen la zona esfondrada. També hi ha cintes per deixar clar que no s’ha d’accedir a la zona afectada i cons de la policia que senyalitzen el perill mentre no s’actua per arranjar-ho.