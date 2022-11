El Gran Circ de Nadal aplegarà, per la seva novena edició, 25 artistes repartits en 12 atraccions en l'espectacle «Sobre Aigua 2». L'esdeveniment convertirà el Pavelló de Fontajau en una pista aquàtica de 120.000 litres entre el 26 i 30 de desembre. Serà la segona vegada, després del «Sobre Aigua» de l'any 2017, que els artistes actuïn sobre l'aigua. Tanmateix, l'única semblança amb l'espectacle de fa cinc anys serà la infraestructura, on les fonts se sincronitzen al ritme de la música. Tot i així, si en aquella ocasió les melodies eren gravades, enguany, la diferència és que les fonts se sincronitzaran amb l'actuació d'una orquestra en viu amb els integrants de la Paris Circus Orchestra, el que fa l'esdeveniment sigui «molt complex», tal com afirmava el president de Circus Arts Foundation (la productora de l'espectacle), Genís Matabosch. És per això que està «concebut com l'espectacle més gran sobre aigua d'Europa». Un esdeveniment que també té «el propòsit de convertir-se en un fix pel Nadal gironí».

El Gran Circ de Nadal se celebrarà al Pavelló de Fontajau entre el 26 i el 30 de desembre L'espectacle serà l'oportunitat idònia perquè el públic gironí pugui veure en escena grans figures del món del circ internacional. Com per exemple, el Duo Prkhorova, que realitzarà l'últim nombre, el de les cintes aèries, enmig de raigs d'aigua que arribaran als 12 metres d'alçada. També es podrà veure el mim del pallasso xilè Tuga, que ja ha participat a destacats festivals internacionals, o als funambulistes Troupe Lobanvo, que es podria considerar l'atracció estrella de l'espectacle. Per menció, també, la penúltima actuació, la del Duo Medel mexicà amb el seu mà a mà. Un duo conegut pel públic gironí i és que van participar en la sisena edició del Festival Internacional del Cric Elefant d'Or, emportant-se, a més, el premi del públic. En total, es faran una dotzena d'actuacions al llarg de gairebé dues hores d'espectacle, i que duran a terme els 25 artistes provinents de vuit països diferents (Xile, Mèxic, Letònia, Kirguizistan, Azerbaidjan, Hongria, Rússia i Ucraïna). De fet, és dona la casualitat que els dos intèrprets de l'atracció de la cadena aèria, Pavlov i Vishneuskaya, són d'origen rus i ucraïnès, tot i que el president de Circus Arts Foundation ha volgut deixar clar en la presentació de l'esdeveniment que «la gent del circ considerem que el conflicte és polític i no cultural». En aquest sentit, ha afirmat que «som una gran família, sobretot ara, en moments complexes i durs». «El Sobre l'aigua 2 està concebut com l'espectacle més gran sobre aigua d'Europa i té el propòsit de convertir-se en un fix pel Nadal gironí». Genís Matabosch - President de Circus Arts Foundation En les vuit edicions anteriors, el Gran Circ de Nadal s'ha anat consolidant fins a estar a la «primera divisió dels circs nadalencs», al nivell del d'Stuttgart, que es «podria considerar el millor», Zuric, Amsterdam, París o Berlín. I és que és una «producció que està pensada única i exclusivament per aquests dies», deia Matabosch. «No està de gira», i per això el converteix en un esdeveniment únic. D'aquesta manera, una vintena d'especialistes muntaran aquesta pista aquàtica que arribarà de Budapest amb quatre tràilers, mentre que un cop acabada l'última actuació, tota la infraestructura es desplaçarà cap a Minsk. Un espectacle intergeneracional per poder gaudir en família, grans i petits. «Hi ha poques activitats on un públic tan ampli es pot sentir interpel·lat, i per això és un esdeveniment d'èxit», afirmava Matabosch. En les vuit primeres edicions, el Gran Circ de Nadal ha aplegat entre 17.000 i 20.000 espectadors cada any, amb la peculiaritat que només un de cada tres és de Girona ciutat, els altres dos són provinents d'altres indrets de la província. En total, es faran 10 representacions que podran acollir 2.400 espectadors. Ja hi ha més de 6.000 entrades venudes. En total, es faran 10 representacions, dues cada dia, a les 16:30h i les 19:30, menys el dia de Sant Esteve, quan les actuacions es faran a les 11h i a les 18:30h. A hores d'ara, ja hi ha més de 6.000 entrades venudes en un esdeveniment que pot acollir a 2.400 persones cada sessió. El preu de les entrades oscil·la entre els 10 i els 40 euros. L'espectacle s'ha presentat aquest matí a la seu de la Diputació amb la presència del president de Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, a qui l'han acompanyat el vicepresident segon i diputat delegat de Cultura, Albert Piñeira, i la regidora de l'Ajuntament , Marta Sureda. Piñeira ha destacat que «Nadal és una època de tradicions i el circ és un bon lloc per reunir-nos», mentre que Sureda ha dit que «no és fàcil arribar a nou edicions» i que el Gran Circ de Nadal és «un símbol de Nadal, dels més petits als més grans».