Els carrers del centre de Girona han viscut aquest matí una persecució de pel·lícula. Els Mossos han albirat una conductora conduint de forma temerària per Jaume I i s'ha iniciat la persecució.

Els Mossos han vist per primer cop la conductora temerària a l'avinguda de Jaume I, a l'altura de l'oficina de denúncies que tenen a la seu de la Generalitat. Una patrulla que circulava per allà ha vist com circulava en sentit la plaça del Lleó i l'avançava. El vehicle aquí ha començat a conduir temeràriament i envaïa el sentit contrari. Finalment, mentre era perseguida per diverses patrulles dels Mossos ha agafat el carrer Ultònia, ha circulat pel Migdia i a l'altura del carrer de Sant Joan Baptista la Salle ha fet un canvi de direcció i ha pujat a la vorera contra direcció. Ha girat cua i ha enfilat també per la vorera en sentit contrari pel carrer de Joan Maragall. Finalment, ha anat cap al carrer de la Creu en sentit la carretera Barcelona. Un cop allà, s'ha trobat d'una banda perseguida pels Mossos i que no podia seguir més endavant perquè un autobús venia en l'altre sentit de circulació. S'ha vist atrapada allà -entre pilones i aparcaments- i no ha pogut seguir. Ha quedat aturada davant del col·legi Masmitjà i detinguda pels Mossos.