Persecució policial d'una conductora temerària pel centre de Girona.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a través del 112 de testimonis i també una patrulla s'ha trobat amb la situació que els informaven que hi havia un vehicle que circulava temeràriament pel centre de la ciutat.

Això s'ha produït cap a quarts de nou del matí i els Mossos han activat diverses patrulles. L'han començat a perseguir a l'alçada de l'avinguda Jaume I i finalment, l'han pogut interceptar a la Creueta.

Amb diverses patrulles al seu darrere, li han anat fent senyals perquè s'aturés però ella no ha fet cas a les indicacions de la policia hi ha anat circulant per diversos carrers.

Els Mossos finalment l'han interceptat a la Creueta i han detingut la dona per un delicte de conducció temerària i també per desobediència dels agents de l'autoritat.

Abans però, testimonis l'han vist circular a alta velocitat i fins i tot contra direcció per alguns carrers, el Joan Maragall o per exemple, pel Sant Joan Baptista de la Salle.

Els motius d'aquesta conducció i de la fugida en veure la policia s'estan investigant. En aquests moments es troben amb la conductora i han immobilitzat el vehicle. El vehicle ha quedat aturat davant l'escola Migdia i posteriorment, la Policia Municipal de Girona amb la grua l'ha traslladat al dipòsit municipal.

La dona té 43 anys, és veïna de la ciutat de Girona, i ha quedat arrestada com a presumpta autora d'un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària i també per desobediència als agents de l'autoritat.

*INFORMACIÓ EN PROCÉS D'AMPLIACIÓ*