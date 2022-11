Retiren el requeriment d'actualitzar el preu a un dels aparcaments de Girona

El ple de Girona ha aprovat, per unanimitat, requerir a tres aparcaments que actualitzin els preus al que marquen les concessions municipals. són els tres que estan soterrats a la plaça de l'U d’octubre, del parc de Vista Alegre i del Mercat del Lleó. En una anàlisi s'ha constatat que tenen preus més alts. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha indicat que la diferència és mínima però que han de ser «rigorosos». De fet, pel que fa a l'aparcament situat a la plaça de l'U d'octubre la diferència no arriba un cèntim per hora i acaba essent la mateixa tarifa quan s'arrodoneix. A més, disposa dels primers cinc minuts gratuïts. Això no obstant, estrictament, el preu que s'anuncia és diferent del que es detalla al plec de clàusules de la concessió. Els tres estacionaments tenen quinze dies per actualitzar les tarifes.

Inicialment, s’havia de fer el requeriment també a l’aparcament a tocar del Trueta, però s’han d’estudiar més documents i s'ha retirat aquest estacionament dels requeriments. En concret, es vol valorar que fa uns anys se li va manllevar part de l'espai (unes 116 places) per tal d'ubicar-hi les consultes externes de l''hospital Josep Trueta. Quatre aparcaments de Girona aplicaven preus més alts que els que tenien estipulats