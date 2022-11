Gemma Geis ha confirmat que es presenta per ser la candidata per encapçalar la llista de Junts per Catalunya en les eleccions municipals del 28 de maig a Girona. Ho ha fet a través d'una piulada a Twitter, on exposa que «Girona són les persones i el seu projecte de vida». Per això, «he decidit fer un pas endavant per la Girona que estimo i presentar-me per ser la candidata de Junts per Catalunya a l'alcaldia de la meva ciutat». L'exconsellera d'Universitats acabar apuntant que «espero comptar amb el suport dels companys a la propera assemblea d'afiliats».

Espero comptar amb el suport dels companys a la propera assemblea d’afiliats. — Gemma Geis i Carreras 🎗 (@GemmaGeis) 23 de noviembre de 2022 De fet, Geis ja sap que compta amb el suport de l'executiva local del partit, que dilluns la va avalar com a candidata. Això hauria de fer que, el pròxim divendres 2 de desembre, si no hi ha res de nou, l'assemblea confirmi que serà la nombre un del partit en les llistes dels pròxims comicis municipals. I és que aquesta passada mitjanit, Junts va obrir un procés perquè els candidats es presentessin per encapçalar la llista. Un procés que durarà fins divendres a les vuit del vespre. Un cop finalitzat, el partit celebrarà una assemblea per decidir qui serà l'alcaldable a Girona. D'aquesta manera la selecció de la persona que encapçalarà la llista de Junts a la ciutat funciona diferent d'unes primàries. Per aquest mètode va ser escollida Assumpció Puig abans de l'estiu, qui a finals de setembre va tirar la tovallola per ser l'alcaldable perquè no sentia el suport necessari del partit. Ara, el procés funciona diferent. En aquest cas, serà l'assemblea de divendres la que avalarà aquella proposta que consideri més oportuna per ser la cap de llista de Junts a Girona. Està per veure si Gemma Geis és l'única candidata o hi ha altres propostes.