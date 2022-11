El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha visitat aquest divendres al matí les obres de l'Escola Gegant del Rec de Salt. Es tracta d’una ampliació amb una inversió de 5,1 milions d'euros, que, segons les previsions, s'inaugurarà per poder-hi començar el curs vinent. L'actuació licitada pel Departament d'Educació el 2020, permetrà retirar els mòduls prefabricats que acullen l’alumnat del centre des del 2004. A més, una petita part de l'import total (41.687,95 euros) es destinarà a la instal·lació d'un ascensor. El conseller ha detallat que el centre serà "sostenible, eficient energèticament i donarà resposta al canvi climàtic". Tanmateix, ha afegit, "es vetllarà perquè l'arquitectura estigui al servei de la pedagogia".

El titular d'Educació ha aprofitat la visita al centre per fer un "reconeixement" a la comunitat educativa de la ciutat. "Des de la singularitat i l’especificitat, estem fent transformacions educatives al servei de l’alumnat com feia molts anys que no es feien; m’atreviria a dir que com fins ara no s’havien començat a fer", ha ressaltat. I és que, en paral·lel, el departament també treballa per retirar els mòduls de l'Institut Salvador Sunyer, un centre de nova construcció a la mateixa ciutat. Salt es converteix així en l'únic municipi de les comarques gironines amb més d'un projecte en marxa d'infraestructures educatives.

Durant la jornada, Gonzàlez-Cambray s'ha reunit amb l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, i amb les direccions dels centres del municipi, entitats i comunitat educativa. En les trobades s'han abordat qüestions relacionades amb l'escolarització al municipi i la recerca de l’equitat. El conseller ha agraït la feina i ha assegurat que l'objectiu de totes les parts és "que tots els infants i joves de la ciutat tinguin la millor educació possible". En aquest sentit, s'ha assolit un Acord per l'Equitat Educativa, amb objectius que passen per fomentar la igualtat d’oportunitats i la inclusió, millorar l’atenció de l'alumnat vulnerable, millorar el mapa de l'oferta educativa o reforçar el treball amb les famílies dins el marc que estableix el Pla Educatiu d'Entorn.