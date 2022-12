Un total de 1.500 nens i nenes de 18 escoles de la ciutat de Girona han preparat enguany els seus fanalets per anar a esperar els Reis d’Orient. L’Ajuntament de Girona, els Manaies de Girona i El Corte Inglés organitzen el concurs “Fem el fanalet” des de fa 29 anys amb l’objectiu de preservar la tradició d’il·luminar el camí a la comitiva reial durant la seva arribada a la ciutat i de donar-los la benvinguda amb un fanalet.

Aquest matí, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha lliurat els premis de la iniciativa a l’alumnat. A l’acte, que ha tingut lloc al Pavelló Municipal de Palau, hi han participat també el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, així com la vicepresidenta dels Manaies de Girona, Anna Sellabona; el responsable de patrocinis i màrqueting d’El Corte Inglés a Girona, Sergi Olba, i la treballadora de la secció infantil d’El Corte Inglés a Girona Noèlia Gil, que formen part del jurat del concurs. La jornada ha comptat amb un espectacle musical ofert per Jordi Tonietti.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha animat la canalla a rebre els Reis com cada any i els ha explicat la importància de treure el fanalet fet durant el curs. “Us vull felicitar perquè heu fet uns fanalets que a la cavalcada seran molt importants. Els Reis, que vénen de l'Orient, a vegades no coneixen els carrers, i si sortiu sabran per on han de passar. Gràcies a vosaltres, els Reis passaran per totes les cases!”, ha destacat l’alcaldessa.

Per la seva banda, el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, ha donat la benvinguda a l’alumnat i els ha felicitat per la feina. “Des del consistori, us donem l'enhorabona per haver fet aquests fanalets tan especials! Esperem que el porteu la nit de Reis i que tingueu unes molt bones festes”, ha dit Bertran.

Durant aquesta setmana, els nens i nenes participants han rebut la visita del patge del Rei Ros i dels patges de la llum, que han visitat les diverses escoles juntament amb l’equip del jurat. Aquest any, l’han format persones representants de l’Ajuntament de Girona, dels Manaies de Girona, d’El Corte Inglés, de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i de l’Escola Municipal d’Art.

En aquesta edició, han participat en la proposta els infants d’I3, I4, I5 i 1r de primària dels centres escolars següents: Bell-lloc del Pla, Carme Auguet, Domeny, Eiximenis, El Bosc de la Pabordia, Font de l’Abella, Font de la Pólvora, FEDAC Sant Narcís, Joan Bruguera, Les Alzines, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, Montjuïc, Montjuïc Girona International School, Palau, Sagrada Família i Santa Eugènia.

El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles, que contribueix a preservar i continuar aquesta tradició tan gironina d’anar a esperar els Reis amb un fanalet. També fomenta la participació en les festes i tradicions de la ciutat i vol mantenir viva la cançó “Visca els Tres Reis”.

L’Ajuntament organitza, durant les festes nadalenques, una exposició dels fanalets participants a l’entrada del Consistori, reconeixent així el treball que fan els infants i les escoles, i amb la voluntat que ho puguin compartir amb els seus familiars i amics, i amb tota la ciutadania.