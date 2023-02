"El petit comerç no pot morir, és el pulmó de la ciutat"

Actualment, Girona Centre Eix Comercial compta amb més de 200 establiments associats. La nova presidenta de l’associació creu que aquest elevat número és gràcies a la tasca feta per Josep Maria Noguer durant els 21 anys que ha estat president. «No ho admetrà perquè és una persona molt discreta i humil», apuntava Ramírez de Cartagena, però «sempre he dit que si no hagués estat per ell, no sé si Girona Centre Eix Comercial existiria». I és que Noguer va ser l’artífex perquè «les principals associacions s’unissin» i, a causa d’això, «es va professionalitzar l’associació».

Sí que en els últims tres anys, des de l’esclat de la pandèmia, Noguer i Ramírez han «apagat els focs» plegats, treballant en equip. Un grup que a partir d’ara continuarà fent feina unit, passant de cinc a deu persones a la junta, per seguir creixent. Ara mateix, «el panorama no és el millor pel comerç», amb la inflació pels núvols o els sous congelats. Ramírez de Cartagena apunta que és en aquest sentit que «hem d’actuar i ajudar i pressionar a les institucions per tenir més ajudes». Girona Centre Eix Comercial s’haurà «d’adaptar als temps», perquè «tot canvia». L’entrada en joc de les grans franquícies o les vendes per internet, ha fet mal al petit comerç, però s’haurà de treballar perquè el comerç local continuï viu, i és que com sempre diu «no pot morir, és el pulmó de la ciutat».

El repte de crear un APEU

La covid-19 no va fer baixar el volum de vendes del petit comerç de forma en picada. El problema ja venia d’abans. Des que les grans franquícies i la venda per internet s’han interposat en el seu camí. De fet, la pandèmia va servir a Girona Centre Eix Comercial per guanyar associats, ja que els comerços «se sentien molt desemparats i vam servir de paraigües».

Ara, l’associació s’ha marcat nous reptes per aquesta nova etapa. El principal, crear una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) una llei de la Generalitat que té per objectiu dinamitzar i donar activitat a una zona en concret de la ciutat. De Cartagena explica que la idea és «fomentar, netejar, arreglar i fer un lloc més agradable pel comerç» i que pot ser una prova pilot per instaurar després altres APEU, ja que aquesta primera prova pilot no ocuparia tota la zona dels comerços associats a Girona Centre Eix Comercial.

Es farà això, però, sense deixar de banda les diferents activitats que s’organitzen, sempre intentant col·laborar amb altres associacions. A més, un altre dels reptes de futur de l’associació és «posar-nos el dia en el món digital». En aquest sentit, estan enfocats en la creació d’una nova pàgina web, així com entrar en diferents xarxes socials.