El pla estratègic de Turisme de la ciutat de Girona preveia potenciar el turisme de natura, esportiu, accessible i sostenible i cultural a la ciutat. Ara, el consistori, conjuntament amb el Museu d'Art de Girona i la catedral, han impulsat el nou producte cultural que busca fomentar les visites turístiques al barri de la catedral de la ciutat. Més enllà de la icònica fotografia de les escales de la catedral, les tres institucions volen que els visitants coneguin el patrimoni històric i episcopal que hi ha a la ciutat.

Per això aquest dimecres han organitzat una jornada de formació orientada al sector turístic. En ella, s'ha fet una conferència sobre el model de valor patrimonial i turístic del producte 'Girona Episcopal' que l'ha fet la historiadora de l'art Marta Crispí. Per la seva banda, l'historiador de l'art Miquel Àngel Fumanal s'ha encarregat de parlar sobre el barri de la catedral de Girona i els seus mil anys d'història.

A continuació, els assistents han fet un recorregut a peu per alguns dels principals punts de la visita 'Girona Episcopal'. El servei educatiu del Museu d'Art de Girona s'ha encarregat de fer la visita.

La formació estava dirigida a les persones que s'encarreguen d'organitzar les visites guiades que es fan a la ciutat de Girona i també a tots els treballadors de les oficines de turisme municipals i a les de la comarca. Amb aquesta formació volen que els visitants que vagin a les oficines puguin tenir tot el coneixement per posar en valor el patrimoni que hi ha en aquest barri, mentre que aquells visitants que trepitgen la ciutat amb una visita guiada també puguin empapar-se de la història episcopal.

La ruta busca acostar els visitants als edificis més emblemàtics que envolten la catedral i que tenen una història mil·lenària. El barri té els orígens en el centre administratiu i religiós de la ciutat romana, una funció que va mantenir al llarg del període medieval.

Més enllà de l’església de Sant Feliu, centre del burg del mateix nom, de la Catedral o de l’antic Palau Episcopal que ocupa avui el Museu d’Art, hi ha un seguit d’edificis que es van anar conformant un barri eminentment eclesiàstic del que en queden la Pia Almoina, la casa de l’Ardiaca o la Pabordia, entre d’altes. En el transcurs dels segles també els espais urbans es van anar transformant amb construccions i arranjaments com ara les escales de la Catedral, la plaça dels Apòstols o la plaça i font dels Lledoners, per citar els més destacats. La ruta de “Girona Episcopal, el barri de la catedral” permet aprofundit en les arquitectures, els elements patrimonials, però també en els fets històrics i socials que han ajudat a crear la imatge actual d’aquesta part de la ciutat.

La proposta es basa en un projecte del Museu d’Art de Girona i la Catedral de Girona, que fa temps que treballen de forma conjunta per oferir una entrada conjunta que els permeti visitar tres edificis emblemàtics de la ciutat de Girona: la basílica de Sant Feliu, la Catedral i l’antic Palau Episcopal, avui Museu d’Art de Girona. Perseguint aquest propòsit, l’any 2022 el Museu d’Art, a través del seu servei educatiu, ja va organitzar una visita guiada pel barri de la Catedral, explicant els edificis més rellevants i lligats a la Girona episcopal, així com una versió més lúdica, pensada per al públic familiar. Ara, la ruta es vol obrir a altres agents i prescriptors fent efectiva la voluntat de totes dues organitzacions de consolidar la proposta i afegir nous atractius de visita a Girona.