Nou horitzó per la biblioteca de la Casa de Cultura de Girona: setembre de l’any 2025

La posada en funcionament de la biblioteca a la Casa de Cultura de Girona té un nou calendari. La idea és iniciar les obres de remodelació el setembre de l’any 2024 i que els treballs durin un any. Per tant, reobriria el setembre de l’any 2025. El projecte s’enfila fins als 1.697.731,49 euros.

Aquest nou horitzó es veu factible dins de l’equip de govern després que als pressupostos generals de l'Estat de 2023 hi consti una subvenció nominativa a favor de l’Ajuntament de Girona per a la nova biblioteca de la Casa de Cultura, per valor d’un milió d’euros, fruit de la negociació d’ERC. Amb aquest milió sobre la taula, només queda la resta de l’import per poder tirar endavant els treballs. Aquests diners els posarà l’Ajuntament.

El compromís

En concret, al ple municipal d’aquest dilluns està previst debatre i aprovar el «compromís de cofinançament de l’Ajuntament de Girona pel finançament de la nova Biblioteca de la Casa de la Cultura, amb motiu de la sol·licitud de subvenció al Ministeri de Cultura i Esports per a la construcció de la nova biblioteca de la Casa de Cultura de Girona». Seran 697.731,49 euros.

L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits amb el Ministeri perquè es faci efectiva aquesta subvenció d’un milió d’euros. Juntament amb el compromís de cofinançament municipal ja es tindrà tot l’import necessari per poder licitar les obres i adjudicar els treballs.

El projecte

La biblioteca de la Casa de Cultura va tancar el setembre de l’any 2013. En aquells moments, la promesa va ser que reobriria com més aviat millor. Pel mig hi ha hagut disputes entre tècnics i representants electes de les diferents administracions que han d’intervenir en fer possible la reobertura de l’equipament. També hi ha hagut un increment en el cost dels treballs. Per exemple, a finals de l’any 2018, es parlava d’un pressupost estimat d’1,3 milions.

El projecte anunciat aleshores preveia actuacions a la planta baixa, a l’altell i el pati de la zona est de la Casa de Cultura, actualment en desús. Els treballs han de consistir en la remodelació de l’espai respectant els trets essencials de l’equipament des del punt de vista arquitectònic. Es pretén conservar les llibreries i obertures dels murs en la mesura del possible i es crearà un nou volum del pati per crear espais de circulació entre les diferents zones de la biblioteca, així com un espai diàfan a la planta baixa per contemplar les quatre façanes que conformaven els límits del pati original, que es convertirà en el punt central de la biblioteca. També hi haurà una sala d’informàtica i una sala polivalent.

La biblioteca de la Casa de Cultura havia d’acollir part del fons de la biblioteca Ernest Lluch, ubicada al Centre Cívic Pla de Palau. S’havia decidit per la proximitat de l’equipament amb la biblioteca CarlesRahola del carrer Emili Grahit i que tot i que es va posar en marxa més tard del previst, ja fa temps que està en funcionament.

Tancada des del 2013

Quan va tancar a finals de l’any 2013, semblava que la biblioteca reobriria pocs mesos després ja amb el nou fons. S’hi volien fer unes reformes que van topar amb algunes restes arqueològiques. Posteriorment hi va haver discrepàncies entre administracions. Mentrestant, el centre de Girona s’acosta als deu anys sense biblioteca. Al seu lloc hi ha un simple punt de lectura amb pocs llibres i amb un horari molt limitat. Hi ha hagut queixes d’antics usuaris que se senten orfes d’aquest espai. Fins i tot Guanyem va fer un acte públic per reivindicar-ne la reobertura.