Naturalistes de Girona i Aigua és Vida denuncien l’acumulació de residus a la llera del riu Onyar

L’Associació de Naturalistes de Girona i la plataforma Aigua és Vida s’han tornat a queixar de la gran quantitat de residus que hi ha al riu Onyar al seu pas per la ciutat. «És un tema recurrent», lamenta el portaveu dels Naturalistes, Adrià Compte, qui també afirma que el riu es troba en un «pèssim estat ecològic». Tot això, en «un moment clau de falta d’aigua» i, per això, Compte demana «depurar bé les aigües per evitar que arribin els residus, amb tot l’impacte que puguin tenir cap a la biodiversitat».

El president de la plataforma Aigua és Vida, Pau Masramon, explica que tot això es produeix perquè tota aquesta brutícia prové del riu Ter. I és que la major part de l’aigua que porta l’Onyar no és del mateix riu. De fet, «si només en portés de seva, no portaria residus», destaca Masramon. El president d’Aigua és Vida també explica que «no és tothom que ha llançat tots els residus de cop». En aquest cas, detalla que quan hi ha un «petit creixement», el riu baixa «més fort» i és llavors quan es produeix una barreja «els residus que hi havia al llit del riu es fan més visibles». El fet que no plogui també influeix a que es vegin encara més aquests residus. «Quan torni a ploure tornarà a quedar submergida», assenyala.

Per això, Masramon recomana «un drenatge cada cert temps», però lamenta que «no s’ha netejat durant dècades» i tot això ha provocat que s’acumulessin totes les deixalles «al fons del riu». Així, conclou que «no és qüestió de treure la porqueria visible, es tracta de fer net en profunditat el riu, perquè la majoria de porqueria està sota l’aigua». Per aquest motiu, tant Masramon com Compte reclamen més implicació per part de les administracions públiques. En aquest cas, el portaveu dels Naturalistes fa menció a l’Ajuntament de Girona, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Generalitat. «Cal actuar», assenyala, «tot i que sigui una inversió milionària».