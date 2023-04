L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha adquirit equipament per posar en funcionament un nou protocol assistencial per implementar noves teràpies avançades de monitoratge cerebral, que han d'ajudar a millorar l'atenció d'aquells pacients que han patit un traumatisme cranial greu.

El projecte s'ha pogut tirar endavant gràcies al sopar solidari a favor seu, preparat l'any passat a sis mans pels xefs Joan Roca, Massimo Bottura i Mauro Colagreco. En total, es van recaptar 51.242 euros amb la celebració d'aquest àpat.

El xef Joan Roca afirma que "la cuina pot ser una eina solidària, social, saludable" i afegeix que des d'El Celler de Can Roca estan "molt feliços que el sopar benèfic hagi donat els seus primers fruits".

La incidència anual del traumatisme cranioencefàlic a l'Estat espanyol és de 200 nous casos per cada 100.000 habitants. El 70% tenen una bona recuperació, el 9% moren abans d'arribar a l'hospital, el 6% ho fan durant la seva estada hospitalària i el 15% queden funcionalment incapacitats en diferents graus (moderats, greus o vegetatius). L'impacte sanitari i socioeconòmic del traumatisme cranioencefàlic és important; constitueix la primera causa de mort en els individus menors de 45 anys i la tercera, en tots els rangs d'edat.

Com a hospital terciari de les comarques de Girona, el Trueta és el centre de referència per a l'atenció del pacient politraumàtic greu. L'any 2022, els professionals del centre gironí van atendre 656 codis Politrauma, derivats majoritàriament d'accidents de trànsit o laborals.

Aparells nous

La recopilació de dades de qualitat és essencial per donar suport a les decisions clíniques que contínuament s'han de prendre en l'atenció a aquests pacients amb traumatisme cranial greu. Per això, el nou protocol assistencial, treballat conjuntament pels serveis de Medicina Intensiva i Neurocirurgia, posa l'èmfasi en les teràpies de monitoratge cerebral més avançades. L'objectiu principal és conèixer en tot moment la situació del cervell i ajustar el tractament a les necessitats immediates del pacient, sobretot en la fase més crítica.

En aquest context, i gràcies als fons recaptats durant el sopar solidari d'El Celler de Can Roca, s'han pogut adquirir nous aparells que ajudaran a la seva implementació. En concret, la Unitat de Cures Intensives s'ha dotat d'un sistema d'electroencefalografia per a la mesura de l'activitat elèctrica del cervell humà.

Aquest monitoratge continuat permet detectar les possibles convulsions del pacient de manera precoç i administrar tractament en cas de necessitat. Alhora, facilita una feina multidisciplinària entre els serveis de Neurologia, Neurofisiologia i Medicina Intensiva que repercuteix directament en la millora de la qualitat de l'atenció al pacient neurocrític.

L'Hospital Trueta també ha adquirit un sistema avançat de mesura i drenatge del líquid cefalorraquidi, que millora encara més la seguretat dels pacients perquè permet controlar i regular automàticament la pressió intracranial de manera continuada. És a dir, si la pressió intracranial augmenta, l'aparell augmenta el ritme d'extracció de líquid fins a mantenir-lo a la pressió desitjada, sense necessitat de manipulació per part del professional assistencial, fet que també disminueix el risc d'infeccions.

El monitoratge i la documentació contínua de la corba de pressió i del volum de líquid cefalorraquidi ajuden a prendre decisions clíniques per a la millor evolució del pacient. En definitiva, representa un avenç significatiu en el tractament del pacient despert o en coma, amb problemàtica de líquid cefalorraquidi o amb hipertensió intracranial a qui l'eliminació controlada de líquid pot afavorir el control de la pressió intracranial.

Fem+Trueta

Amb el lema "Fem+Trueta", l'Hospital Trueta promou, des de l'any 2017, un programa de mecenatge que té per objectiu implicar entitats, empreses i particulars del territori en el projecte assistencial del centre; sensibilitzar la societat de la importància de les seves aportacions altruistes, i obtenir recursos complementaris per millorar encara més la qualitat de l'assistència que ofereix als pacients. Aquesta campanya pretén apropar el Trueta a la societat gironina i fer que tothom qui ho vulgui pugui col·laborar activament en el seu creixement, ja sigui a través de donacions econòmiques directes, donacions de material o bé organitzant activitats solidàries a favor de l'Hospital, com és el cas del sopar benèfic fet pel Celler de Can Roca.