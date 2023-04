Nadia Addahri, una jove de Caldes de Malavella, va patir una preeclàmpsia quan estava embarassada de 27 setmanes i va haver de donar a llum el seu fill Elías, de forma prematura i inesperada. Quan va néixer només va pesar 720 grams i, tot i que a partir de les 23 o 24 setmanes la probabilitat de sobreviure és força alta, en el cas de l’Elías el pronòstic es va complicar més de l’esperat.

«Els metges no li donaven esperances, va ser molt dur», recorda Addahri. Segons explica la pediatra de l’hospital Trueta, Anna Duran, el nadó va patir una infecció greu, a més d’una displàsia broncopulmonar. De fet, aquesta va ser la problemàtica més important, ja que va necessitar ventilació mecànica i diàlisi, inclús, el van traslladar a l’hospital Vall d’Hebron. De fet, tot i que finalment ahir li van poder donar l’alta, encara no han pogut desconnectar-li la respiració assistida i, a més, ha de portar una sonda gàstrica que va directament a l’estómac.

Duran admet que, tot i el mal diagnòstic inicial, l’Elías ha pogut sobreviure i, d’entrada, la patologia pulmonar «ha de millorar al cap de mesos». També destaca que el paper de la família ha sigut «fonamental», en la recuperació del nadó, ja que «sempre hi han estat presents d’una forma molt positiva, han col·laborat amb nosaltres com si fossin membres de l’equip i, segurament, la recuperació no hauria sigut la mateixa».

La seva mare admet que han passat «nits molt llargues» però que «no ens hem separat d’ell». Addahri també agraeix el suport i el tracte del personal i el fet que, a partir d’ara, faran seguiment domiciliari al seu fill per tal d’evitar desplaçaments continuats a l’hospital.