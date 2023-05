L’Ajuntament de sarrià de Ter amb col·laboració de l’Associació “Amics dels gats de Sarrià de Ter”, ha reconvertit dos contenidors de vidre com a allotjament per als gats de carrer, on podran alimentar-se i refugiar-se de manera segura. Aquests refugis, que s’han pintat i decorat convenientment, s’ubicaran en dues zones diferents del poble. Aquesta acció ja ha estat portada a terme en d’altres localitats, amb resultats positius, tant per als animals com per a la població.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, és un pas més en la tasca de sensibilització i control de les colònies de gats, així com disposar d’un espai net i adequat on poder resguardar-se i menjar. Des de l’associació, que du a terme una tasca de voluntariat, es vetlla per la protecció i benestar dels gats, compartint l’espai del poble amb bona harmonia amb les persones i l’entorn. Apliquen el programa CER (captura-esterilització-retorn) pel control d’aquesta població animal, fent que no creixi, gestionant i mantenint les colònies existents. Aquest model de gestió, utilitzat a d’altres municipis, serveix per evitar la superpoblació de gats de carrer, redueix les molèsties veïnals ocasionades pels sorolls i brutícia, contribueix a millorar les condicions higièniques de la zona controlant plagues de rosegadors. La tasca de les persones voluntàries Actualment al municipi de Sarrià, hi ha al voltant de 15 colònies de gats. Cada persona voluntària de l’associació (anomenada alimentadora) s’ocupa de gestionar el nombre de colònies que li pertoca. Els alimenten, els recullen, els porten a esterilitzar, si estan malalts els cuiden i tenen cura de la neteja de l’espai que ocupa cada colònia. Iniciatives com aquesta, són petites passes per millorar la convivència. Hem de tenir en compte que els gats formen part de la fauna del poble i com a tal, cal tenir-ne la cura adequada. I aquests refugis segur que hi contribuiran.