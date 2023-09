L’edifici de la Central del Molí reprèn les obres per tercera vegada

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per Aglomerats Girona SA i Construccions J.Pallàs SL ha reprès, recentment, les obres de la Central del Molí, situada al carrer Santa Clara, en el barri del Mercadal de Girona. Aquestes reformes tenen un cost total de 1.473.1512 euros -finançats pels fons Next Generation- i s’haurien de fer en un màxim de quaranta-tres setmanes. Per tant, a principis de juliol de 2024, l’antiga Central del Molí passaria a ser un edifici amb oficines municipals.

A causa de les obres es produirà un tall al carrer Santa Clara, entre el carrer del Perill i el carrer Nou. Serà cada dimecres -el primer va ser ahir- fins al 27 de desembre, només entre les dues i les quatre del migdia. Fonts municipals expliquen que el tall està pactat i que es farà els migdies perquè són les hores de baixa afectació tant per comerciants com per veïns.

No és la primera vegada que es vol adequar l’edifici. L’Ajuntament de Girona ho ha intentat dos cops sense èxit. Ja pretenia remodelar-lo per primera vegada el 2015. En aquella ocasió, no era per fer-hi unes oficines com ara, sinó que s’havia projectat un centre cívic i un casal per la gent gran. L’empresa que s’havia de fer càrrec de les tasques, Actia Iniciativas SL, va fer fallida i, per tant, les obres van quedar paralitzades.

En el segon intent, iniciat el 2018, el projecte es va reconvertir i va decidir situar-hi les oficines dels serveis econòmics de l’Ajuntament. Tot això, perquè amb l’aturada anterior la gent gran va pressionar perquè no veia amb bons ulls que el casal se situés en aquest espai.

Llavors, l’empresa Comsa Service Facility Management havia de fer els treballs que s’havien d’acabar el maig de 2019, però la descoberta de restes medievals del segle XIV van obligar a replantejar els terminis i es van alentir les obres. El febrer de 2020 l’Ajuntament va decidir resoldre el contracte a la constructora, quan només havia fet el 27% de l’obra després de 25 mesos. Tot i així, es va iniciar un litigi per diferents vies. El cas es va portar a la comissió Jurídica Assessora i als jutjats. L’Ajuntament ha estat avalat en tots els casos. Com que s’ha arribat a un acord amb la Generalitat perquè els serveis econòmics municipals se situïn en un edifici del carrer Ultònia, l’ús del Molí ara mateix està per definir, tot i que seran oficines.