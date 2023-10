Accident laboral aquesta tarda a la ciutat de Girona amb rescat dels Bombers inclòs. S'ha produït cap a tres quarts de tres i ha fet mobilitzar diverses unitats dels equips d'emergències (Bombers, Policia Municipal de Girona i SEM)

Un operari de 54 anys que estava treballant en una obra d'un edifici del número 41 del carrer Barcelona ha caigut d'una escala i ha resultat ferit.

Arran dels fets s'han activat els Bombers amb dues dotacions, la Policia Municipal de Girona i el SEM amb dues unitats.

Per poder-lo extreure del punt de l'accident s'ha hagut d'activar l'autoescala dels Bombers. Ha arribat fins al cinquè pis on hi havia el ferit i un cop allà ha rescatat el treballador.

L'han hagut d'immobilitzar i extreure'l per la façana de l'edifici que dona aquest cèntric carrer de la ciutat de Girona. Una imatge que han copsat força curiosos i veïns de la ciutat.

Els efectius dels Bombers, pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, ja l'han pogut traslladar fins a baix on hi havia les ambulàncies, indiques des del cos d'emergències.

El ferit presentava dolor a la cama, segons els Bombers. El SEM l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona en estat de poca gravetat, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques.

Incidència viària

Aquestes maniobres de rescat urbà i la presència dels efectius d'emergències han provocat el tall dels dos carrils del carrer Barcelona en sentit la Devesa. Per poder habilitar els dos sentits de circulació en aquest vial, s'ha fet a través dels dos per on habitualment se circula en sentit Girona sud. Per aquest motiu, la Policia Municipal ha hagut de gestionar el trànsit de la zona.

Cap a les cinc de la tarda, el servei dels Bombers s'ha donat per finalitzat i la situació es començava a normalitzar.