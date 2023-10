En el plenari de l’Ajuntament de Girona celebrat aquest dilluns, el portaveu del PP, Jaume Veray, ha presentat una moció en contra de la llei d’amnistia que plantegen les formacions independentistes per donar suport a la investidura de Pedro Sánchez. El text ha comptat amb només dos vots a favor (un del PP i l’altre de Vox) i 25 vots en contra (PSC, Guanyem Girona, Junts i ERC).

El portaveu popular creu que l’amnistia és una “aberració democràtica”. “Aquesta amnistia no busca el perdó, sinó que la gent que va defensar l’estat de dret demani perdó”, ha afegit Veray.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha defensat l’amnistia com “una eina i un mecanisme permès”. A més, creu que aquesta llei suposaria el reconeixement “d’un conflicte polític entre Catalunya i l’Estat”.

Compromís en la defensa del català

En el plenari d’aquest dilluns també s’ha aprovat una moció presentada per la Coordinadora d’Associacións per la Llengua (CAL) per fomentar l’ús del català en l’àmbit social. En aquest sentit, el text reconeix el retrocés del català i la necessitat de treballar per fomentar-ne l’ús. La moció també recorda la “retolació massiva” dels comerços de la ciutat en anglès, fet que també afecta als drets lingüístics catalans.

Per complir amb aquest compromís amb la llengua, la moció demana consolidar el Correllengua a la ciutat i donar suport a les entitats organitzadores. El text ha comptat amb el suport de 25 regidors (PSC, Guanyem Girona, Junts i ERC) i dos vots en contra (PP i Vox).