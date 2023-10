L'Ajuntament de Girona ha aprovat en el ple municipal celebrat aquesta tarda la nova ordenança d'intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses. Ho ha fet, però, sense el suport de l'oposició, ja que els vuit regidors del PSC i el del PP s'han abstingut i el de Vox ha votat en contra. Els tres grups coincidien en el mateix, i és que creuen necessària una nova ordenança, que deroga l'anterior de 2012, però pensen que s'hauria d'haver buscat més consens.

La regidora del PSC, Cristina Cots, ha apuntat que s'havien acceptat algunes de les al·legacions que els socialistes van presentar en el seu moment, com la regular les terrasses situades en espais privats d'ús públic. Tanmateix, ha criticat que «l'ordenança presenta moltes deficiències» i va lamentar la pèrdua d'una «gran oportunitat de planificar la Girona a mig termini amb relació a l'equilibri i coexistència entre promocionar l'activitat comercial i l'ús ciutadà de l'espai públic».

En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha explicat que és «difícil» trobar un consens entre tots els agents implicats. Tot i així, ha afirmat que «s'ha parlat amb tothom i amb tots els sectors de forma reiterada». Martí també ha dit que aquesta nova ordenança «és fruit d'un treball molt rigorós» i que tenia la «voluntat de consens».

«Poca transparència»

Els veïns de Figuerola-Bonastruc han intervingut en el ple d'aquesta tarda davant la nova ordenança de terrasses. Lamenten que no s'hagi inclòs l'oci nocturn en aquesta nova normativa, ja que aquest els porta «fent la guitza fa tretze anys», ha explicat el portaveu de l'associació de veïns, Carles Pérez. Els residents a aquest sector de la ciutat també es queixen que no poden dormir a les nits i, a part, a causa de l'oci nocturn tampoc hi ha «higiene i seguretat».

Per això, critiquen que la nova ordenança s'hagi fet «a correcuita» i «amb falta de transparència». Pérez creu que aquesta «era una bona oportunitat per treballar des de zero i implicar totes les parts, fomentant el debat sobre quin model volíem d'oci nocturn». Entre altres aspectes, el portaveu de l'associació de veïns ha explicat que no estan d'acord en l'eliminació de la disposició transitòria tercera i amb el canvi de titular que s'ha fet en aquesta nova ordenança.