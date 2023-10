La nova residència d’estudiants de Girona s’inaugurarà el setembre de 2024

La nova residència d’estudiants a Girona s’inaugurarà, si tot segueix el seu curs, el setembre de 2024, coincidint amb l’inici del curs acadèmic 2024-2025. L’espai s’ubica al número 15 de l’avinguda Josep Tarradellas, a tocar d’un Aldi, i serà gestionat per l’empresa Nodis, que ja s’encarrega d’altres residències a diferents punts d’Espanya. Tot i així, els promotors de la residència és el Grupo Moraval, que en els últims anys s’han especialitzat en les residències d’estudiants.

Ara per ara, la residència es troba en fase de construcció. Dels sis pisos totals que ha de tenir ja se n’han aixecat quatre. També tindrà una planta baixa que, a part de ser part de la residència podria tenir un ús comercial. En el projecte també s’hi contemplarien entre trenta i cinquanta places d’aparcament per als usuaris de l’equipament. La ubicació s’ha escollit a aquesta zona de la ciutat perquè queda a un punt intermig entre els diferents campus de la Universitat de Girona, així com a prop de l’EUSES, l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Hostaleria.

Un cop enllestit, l’edifici disposarà d’un total de 306 llits, distribuïts en més de 150 habitacions, tot i que Nodis encara no ha pogut confirmar quantes n’hi haurà. En tot cas, n’hi haurà d’individuals i també de dobles, totes elles, completament equipades amb cuina i bany. A part, les que tinguin dos llits comptaran amb dos dormitoris, amb una petita zona comuna i un bany compartit.

Totes les habitacions estaran equipades amb llits de mida XL I una Smart TV, així com de sistemes intel·ligents de domòtica i censors de respiració, que indiquen si l’habitació està ocupada. A més, els llums s’activaran per censors i l’accés a les habitacions es farà amb codi numèric, targeta electrònica o empremta dactilar. Per altra banda, els espais comuns de la residència inclouran gimnàs, sales d’estudi, biblioteca, sala d’audiovisuals i terrassa.

L’objectiu de Nodis és complir amb alts nivells d’eficiència energètica i digitalització. De fet, un dels segells de la companyia és el de la sostenibilitat -també la convivència- i per això funcionarà parcialment gràcies a plaques solars, amb la finalitat de reduir el consum energètic i l’impacte mediambiental. Nodis també explica que la creació de la residència s’ha fet davant la «demanda evident» dels estudiants.

En aquest sentit, la directora general de Nodis, Berta Guillamón, explica que ofereixen «un ampli programa d’activitats per als estudiants per a propiciar la convivència i la sostenibilitat. Activitats que contribueixen a conèixer a les companyes i companys de la residència. Nodis Girona seguirà aquest model, que forma part de la nostra essència en la gestió». A més, afirma que l’empresa està molt il·lusionada per portar «l’experiència universitària de les nostres residències Nodis, d’última generació, a Girona».

Actualment, Nodis ja gestiona diferents residències arreu d'Espanya, al municipi madrileny Vicálvaro, a Saragossa i a Sevilla -la més gran d’Espanya amb 1.100 places disponibles. Mentrestant, a Pozuelo (Madrid) també gestiona uns apartaments destinats a estudiants, tot i que en aquest cas, són allotjaments flexibles i també hi poden anar famílies. Pròximament, també n'inaugurarà a Màlaga (el setembre de 2024), Barcelona i Granada.

