L'Ajuntament de Flaçà denuncia que aquesta nit els han tornat a robar l'estelada que onejava a la plaça de l'Estació. Aquesta ha estat la quarta vegada que es produeix, malgrat que la bandera està col·locada en un pal d'uns deu metres d'alçada. De fet, es tracta d'una estructura que l'ajuntament va haver de reforçar i reparar fa pocs mesos, just abans de les eleccions al govern d'Espanya quan uns desconeguts van robar-la i van destrossar el pal que subjectava l'estelada. Des del consistori ja han deixat clar que la tornaran a posar i lamenten l'actitud d'aquestes persones. Es dona la circumstància que al poble veí, Sant Joan de Mollet també han despenjat l'estelada del parc infantil i hi ha col·locat una bandera espanyola.

De fet, ha estat una regidora de Flaçà qui s'ha adonat d'aquesta circumstància quan passava per Sant Joan de Mollet i s'ha acostat a Flaçà a comprovar si l'havien retirat. Amb tot, aquesta vegada no s'ha malmès el pal, com sí va passar l'anterior vegada. El consistori diu que no sap amb certesa qui hi ha al darrere, però sospita de qui pot ser per les publicacions que veuen a les xarxes socials.