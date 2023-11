L'Ajuntament de Flaçà, Adif i la Generalitat han consignat els 4,8 milions d'euros que costaran les obres per eliminar el pas a nivell que parteix el poble per la meitat. Es tracta d'una obra reclamada des de fa anys i que serà una realitat en els propers quatre anys. Les tres institucions van signar el 2019 un conveni per quatre anys que vencia el passat 21 de novembre. Un dia abans, el govern espanyol donava l'aprovació per renovar-lo quatre anys més i es va demanar a les parts consignar els diners que cadascuna d'elles ha d'aportar. Adif serà qui més diners hi destinarà amb 2,4 milions d'euros, la Generalitat n'hi posarà 1,4 milions d'euros mentre que l'Ajuntament es fa càrrec de 968.000 euros, corresponents a les expropiacions de terrenys.

Si res no es tòrcer, en els propers anys el pas a nivell ferroviari de Flaçà serà història. El passat 20 de novembre el Consell de Ministres va signar l'acord per estendre quatre anys més el conveni entre Adif, l'Ajuntament i la Generalitat, per tal de fer efectiva una obra "necessària i determinant" per als veïns de la localitat gironina. Una pròrroga que va estar a punt de no tirar endavant i, en conseqüència, tot el projecte que ja està redactat. I és que a l'octubre de 2019, Adif, Generalitat i el consistori van signar el primer conveni per l'eliminació del pas a nivell. Durant aquest temps s'ha redactat el projecte, però calia una pròrroga que es va signar un dia abans que caduqués aquest conveni. "Ha estat a l'últim moment i ens hauria sabut molt greu perdre aquesta oportunitat", afirma l'alcalde de Flaçà, Joan Adroher.

Finalment, però, es va firmar l'extensió del conveni i també la consignació dels diners que costa treure el pas a nivell. I així ho han fet les tres parts. Adif aportarà 2.420.000 euros, repartits a parts iguals entre aquest any i el que ve. Es tracta d'uns diners que consistiran bàsicament en la construcció de l'obra. La Generalitat, per la seva banda hi posarà 756.000 euros aquest 2023 i 696.000 més el 2024. Per la seva banda, l'Ajuntament de Flaçà ha consignat 968.000 euros que sortiran del romanent que té el consistori i que serviran per pagar les expropiacions que contempla el projecte.

Esperes de fins a 20 minuts

L'alcalde de Flaçà, Joan Adroher, explica que el problema era de seguretat, ja que s'havien donat casos de persones que creuaven les vies quan estava la barrera abaixada. El motiu, assenyala Adroher, era que en ocasions s'ha d'esperar fins a 20 minuts per poder passar. Això passa quan dos trens creuen amb pocs minuts de diferència i des de Renfe mantenen les barreres a baix per evitar accidents.

A banda dels cotxes i vianants afectats també ho pateixen els usuaris de la línia d'autocar que uneix Palafrugell amb Girona i que passa per dins de Flaçà. Fins i tot, l'Ajuntament ha col·locat unes marquesines a banda i banda de les vies per aquells veïns que esperen per creuar.

Amb tot, Adroher reconeix que estan molt satisfets de "per fi estar tan a prop". El batlle recorda que es tracta d'un "problema històric" i prova d'això són els més de 50 projectes que s'han acabat desestimant per eliminar el pas a nivell.

Paral·lel a la carretera

La proposta que ha tirat endavant ha estat la que va presentar l'Ajuntament de Flaçà, després de desestimar-ne algunes que "trinxaven el territori". Així doncs, el que finalment s'ha aprovat és una proposta que contempla el desviament de la carretera perquè, enlloc de creuar les vies de tren, hi vagi en paral·lel.

Això obligaria a expropiar tres terrenys i l'enderrocament d'una casa. Aquest cost és el que assumirà l'Ajuntament i que serviria per poder allargar la carretera que aniria al costat de la via del tren fins a un punt on l'elevació del terreny i les vies és suficient com per fer passar la carretera per sota i reconnectar de nou amb la carretera que creua el poble.

A més, el projecte que finalment es portarà a terme proposa un pas soterrat per a vianants a tocar de la zona de l'estació per a aquells veïns que han de creuar les vies. A banda, l'obra permetria en un futur connectar amb la C-66 i, fent un pas subterrani, amb el polígon industrial que es preveu tirar endavant.