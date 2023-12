Un encaputxat atraca a punta de pistola una benzinera de Girona

Un encaputxat va assaltar a punta de pistola una benzinera de Girona aquest dimecres a la nit. El succés es va produir poc després de les nou de la nit en una estació de servei del carrer Barcelona a tocar de la Clínica Girona.

Un home que anava encaputxat es va presentar a la gasolinera i va entrar a la botiga on es fa el pagament quan s'ha omplert el dipòsit de combustible.

A dins hi havia dues dependentes i les va amenaçar amb l'arma curta de foc. A una d'elles, la va apuntar amb l'arma -que no se sap si era simulada- a l'esquena i al cap per obtenir el botí desitjat: els diners.

L'home armat va aconseguir que les dones obrissin la caixa i li donessis l'efectiu, no ha transcendit la quantitat. Posteriorment, va fugir ràpidament amb un cotxe on anava un altre home. Ambdós van agafar el carrer Barcelona en direcció cap a Barcelona i ja se'ls va perdre el rastre.

Mentre això succeïa, les dependentes van poder prémer el botó d'auxili per atracament i aquest va sonar poc després d'un quart de deu de la nit i a la zona s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra.

Es dona el cas que l'encaputxat va entrar al local poca estona abans que es tanqués la zona d'atenció als clients que es fa a les deu de la nit. Tot i això, el servei de benzinera està obert les 24 hores.

La Unitat d'Investigació dels Mossos de la comissaria de Girona tenen oberta una investigació sobre el robatori violent i busquen els dos invididus que hi ha al darrere, confirmen des del cos policial.

Les càmeres de vigilància de la zona i de la mateixa benzinera haurien d'ajudar la policia per intentar localitzar els autors -tot i que anaven molt tapats- i el cotxe amb el qual van fugir.