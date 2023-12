L’Auditori Palau de Congressos de Girona serà el primer equipament municipal cultural de la ciutat que tindrà plaques fotovoltaiques d’autoconsum. Els 244 mòduls de captació solar es col·locaran al llarg del pròxim any i permetran millorar l’eficiència energètica de l’edifici. Va ser el comitè executiu de la Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona que va aprovar dilluns el projecte executiu d’aquesta instal·lació de plaques solars i el pla de treball, fet per l’enginyer especialista en eficiència energètica Enric Moran Boix, compta amb un pressupost de 165.350,58 euros.

Els 244 mòduls de captació solar són de silici monocristal·lí d’alt rendiment i tenen una capacitat de 100 kilowatts. S’ubicaran al voltadís del pati exterior i a la claraboia de la Sala d’Exposicions. Segons detalla en un comunicat l’Ajuntament de Girona, s’estima que la producció anual d’energia de les plaques fotovoltaiques sigui de 149.940 kilowatts l’hora, dels quals un 78% serà d’autoconsum i la resta s’abocarà a la xarxa per la seva compensació per part de la companyia. Per tant, amb un consum de 650.000 kilowatts l’hora de mitjana anual, l’energia d’origen solar representarà el 23% del total amb un període de retorn de la inversió d’una mica més de quatre anys i mig.

Projecte de xarxa audiovisual

A banda de la instal·lació de les plaques solars, l’Auditori farà un pas endavant en la renovació tecnològica amb el nou projecte de xarxa audiovisual. Es tracta d’un sistema integrat que permetrà la producció, reproducció i transmissió de continguts audiovisuals d’alta qualitat, facilitant la creació d’experiències híbrides i la interconnexió entre les diferents sales de l’equipament.

El procés per implementar el projecte està dividit en tres fases. Les dues primeres es faran durant el gener i febrer del pròxim any, quan s’adquiriran equips tecnològics destinats a la sincronització d’imatge i so i l’enregistrament dels esdeveniments que tenen lloc a l’equipament. Tot això, amb un pressupost de 133.062,47 euros. Per altra banda, la tercera fase es preveu que es desenvolupi entre finals de 2024 i principis de 2025. Aquesta, estarà orientada a la transmissió de continguts digitals a la sala tant en temps real com mitjançant canals digitals en diferit.