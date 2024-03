El Fòrum Gastronòmic de Girona vol recuperar la cuina de caça i acollirà la presentació de la nova varietat de poma adaptada al canvi climàtic. El congrés, que es farà de l'11 al 13 de març, girarà al voltant de quatre simposis, dos d'ells seran per la nova varietat de poma i la cuina de caça, el tercer posarà el focus en el pa i l'últim debatrà sobre els productes de cinquena gamma. En el fòrum també hi haurà una xerrada que reflexionarà sobre la vinculació que hi ha entre el benestar emocional i la cuina i un diàleg entre els xefs Fina Puigdevall i Paco Pérez sobre la cuina de mar i muntanya i la importància del producte en una demarcació tan rica territorialment com la gironina.

El Fòrum Gastronòmic de Girona arrencarà la desena edició el dilluns de la setmana vinent amb una conversa entre els xefs Paco Pérez del restaurant Miramar de Llançà (Alt Empordà) i Fina Puigdevall de les Cols d'Olot. Els cuiners debatran sobre el pes dels productes de mar i de muntanya en les receptes de cuina tradicional de Girona. El director de continguts del Fòrum Gastronòmic de Girona, Salvador García-Arbós, recorda que la demarcació gironina compta amb una varietat territorial que permet tenir productes de mar i de muntanya i això acaba repercutint en receptes de cuina que fusionen els dos àmbits.

Per altra banda, al matí es farà un altre dels monogràfics d'aquesta desena edició: el del pa. Hi participarà una de les gironines encarregades de recuperar la qualitat del pa: Anna Bellsolà, que va obrir una fleca a la Barceloneta i ha aconseguit diversos reconeixements per la qualitat del pa. En aquesta sessió, el membre del Gremi de Flequers, Àngel Segarra, presentarà una varietat de blat que està recuperant l'IRTA Mas Badia i com aquest nou tipus de blat es pot treballar per fer-ne pa.

En aquesta primera jornada del fòrum hi haurà un debat sobre les noves generacions de cuiners per conèixer "cap a on va la gastronomia gironina". Els germans Roca tancaran la programació del primer dia.

Monogràfic del senglar i una nova poma

El dimarts serà el torn del monogràfic sobre el senglar. En ell hi participaran caçadors, tècnics de la Generalitat i un empresari que s'encarrega de processar la carn de senglar per exportar-la. García-Arbós ha recordat que el senglar "és un problema cinegètic" que genera problemes a l'agricultar i al trànsit. Per la seva banda, la directora dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Elisabet Rodríguez, ha detallat que la qualitat del senglar gironí és molt bona i molt ben valorada a l'exterior. Per això aposta per "recuperar la cuina de caça" i, d'aquesta manera, resoldre un dels problemes cinegètics que pateix la demarcació. La sessió finalitzarà amb un xuixo fet de senglar que prepararà el xef Joan Roca.

A més, el Fòrum Gastronòmic també acollirà la presentació d'una nova varietat de poma que ha estat investigant l'IRTA de Mas Badia i que es capaç d'aguantar temperatures de fins a 45 graus. Es tracta d'una varietat adaptada al canvi climàtic. A més, alguns cuiners mostraran com preparar receptes amb aquesta varietat per treure'n el màxim profit. A més, Ferran Adrià oferirà una conferència per tancar la programació del segon dia.

El congrés finalitzarà el dimecres amb una sessió monogràfica sobre productes de cinquena gamma. La programació es tancarà amb el xef Eduard Xatruch, del restaurant Disfrutar, que mostrarà algunes de les tècniques i innovacions que utilitzen en aquest restaurant.