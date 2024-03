«La gastronomia és una eina capaç d’ajudar a millorar el món», va assegurar Najat Kaanache, la xef basca d’origen marroquí i considerada la millor cuinera de l’Àfrica, durant la seva visita a Calonge i Girona gràcies a la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni.

Jordi Soler, l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, va rebre la prestigiosa cuinera, la qual va protagonitzar una conferència oberta a tot el públic a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona titulada «Gastronomia, empoderament i productes turístic», en el marc de l’assignatura «Creació i comercialització de nous projectes».

La xef Kaanache, formada en alguns dels restaurants més prestigiosos del planeta, com ara El Bulli (Empordà), Noma (Copenhaguen), French Laundry (Califòrnia), Per Se (Nova York) i Alinea (Chicago), participa en cooperació amb la Universitat de Girona i la Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fes, en el projecte «Noves ruralitats amb component femení i sostenible a pobles rurals del nord de Fes».

La cuinera, propietària del restaurant Nur, considerat com el millor del Marroc, ajuda a dones marroquines d’aquella zona en la producció de formatges que després es fan servir al seu restaurant i es comercialitzen al territori. El projecte pretén crear una xarxa de cooperació que acosti aquelles persones que viuen en zones rurals allunyades dels grans nuclis urbans. Kaanache va detallar que «es potencia la venda dels productes que aquestes dones elaboren i que es consideren elements tradicionals i culturals, per generar un desenvolupament sostenible basat en l’economia circular».

A més, la iniciativa treballa alguns dels ODS (Objectius del Desenvolupament Sostenible establerts per l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides) com ara erradicar la fam, fomentar la igualtat de gènere i defensar el treball digne i el creixement econòmic coherent i inclusiu, entre d’altres.

«La població d’aquella zona del Marroc disposa de moltes cabres que els donen molta llet. Això els permet elaborar els seus formatges. Però la llet que no necessitaven, la llençaven, i això a mi em semblava una gran pèrdua. No està el món com per desaprofitar els aliments. Per això, vam decidir fer-hi alguna cosa. Sempre havia somiat en fer el meu formatge. Així que aprenem, ensenyem i compartim a elaborar-ne. Al cap i a la fi, creem un model de negoci perquè tothom en surti beneficiat», va dir Kaanache.

La iniciativa també permet a la xef explicar la seva experiència a través de xerrades i conferències. «Vull donar a conèixer realitats que mai s’expliquen. S’ha de saber el dia a dia, d’aquí i d’allà. Dir a la gent que has de caure una vegada i una altra, que has de lluitar pel que més estimes i més t’agrada. Tothom val per fer coses. Aquí i al Marroc. El que intento ensenyar és que no tothom ha de ser un metge o doctorar-se, sinó que es pot arribar a dalt de tot fent qualsevol cosa. La persona que fa les galetes més bones, la que fa els millors pastissos o la que treu l’oli de les olives que ella mateixa recull. Tothom val», va afegir Kaanache.

Per això la xef defineix la gastronomia com «una eina que pot ajudar a millorar el món». «A la cuina no hi ha un ‘jo’ ni és un món individual, sinó que s’hi treballa en equip i hi tenen cabuda moltes parts, totes elles amb la seva importància», va expressar la xef.

Finalment, Dolors Vidal, directora de la Càtedra i una de les responsables del projecte, va recordar que «sempre intentem donar importància als projectes amb una temàtica més social» i va destacar la rellevància d’aquesta iniciativa a l’Àfrica. «La Najat és una dona que, malgrat haver viscut en un context molt difícil, ha pogut tirar endavant. Actualment té molts projectes entre mans i a partir de la seva experiència vol ajudar a més persones». A més, va explicar que «l’any vinent, estudiants nostres podran viatjar fins allà per treballar sobre el terreny».