Uns ocupes refugien un menor buscat en un pis i s’enfronten amb la policia a Salt

Nit moguda la viscuda diumenge al centre de Salt. La Policia Local de Salt es trobava cap a les nou de la nit en un bloc del carrer Francesc Macià realitzant un servei i van trobar-se amb una sorpresa: a l'escala hi havia un menor d'edat que feia setmanes que es buscava. Aquest tenia pendent una ordre de detenció i ingrés a un centre de menors.

Aquest en veure la presència policial, no va dubtar ni un minut i va fugir corrents. El menor va aconseguir refugiar-se en un pis ocupat del mateix edifici. En aquest domicili hi havia dos joves que van intentar protegir el jove en tot moment i volien impedir que els policies el detinguessin.

Arran d'això, els agents locals van demanar el suport de més patrulles del seu cos policial així com dels Mossos d'Esquadra. El carrer es va omplir de vehicles policials per assistir els agents i resoldre l'incident.

Després d'uns minuts, els agents locals van poder accedir a dins del domicili i van poder detenir el menor. Abans però ser colpejats, van rebre empentes, insults i amenaces per part dels dos ocupes.

Els dos ocupes van voler impedir la detenció del menor d’edat i van agredir i insultar els policies

Els Mossos d'Esquadra de la seva banda, van arrestar els dos ocupes però abans també van patir també les conseqüències d'aquests dos individus violents: van rebre empentes, un dels policies va acabar per terra, i durant tota l'estona l'actitud va ser d'enfrontament contra la policia. Ambdós es van negar a identificar-se i a més, un d'ells va intentar accionar un esprai de gas pebre contra els policies.

Esprai pebre

Finalment, cap a dos quarts de deu, ambdós homes van quedar detinguts per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i un d'ells, també denunciat per la Llei de Seguretat Ciutadana, ja que va utilitzar l'esprai de defensa. Ambdós tenen 21 anys i fins ara no comptaven amb antecedents policials. El pis on residien il·legalment feia temps que ja estava ocupat.

Pel que fa al menor d'edat va quedar arrestat per l'ordre de detenció que tenia pendent. El balanç d'aquest incident també és el de dos agents de la Policia Local ferits pels fets, sortosament cap d’ells de gravetat.