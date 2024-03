El centre d'arts escèniques El Canal de Salt participa en el projecte EKO-Pirineus, una iniciativa que vol promoure la creació d'espectacles de circ contemporani amb una petjada de carboni menor. Conjuntament amb el Canal hi ha tretze socis més de Catalunya, Aragó, el País Basc, la Catalunya Nord i el sud de França. El projecte comptarà amb formacions per a professionals sobre mesures ecològiques i també residències per a espectacles. Les companyies seleccionades rebran assessorament en aquesta matèria i finalment comptaran amb una gira ecològica buscant minimitzar al màxim l'impacte ambiental dels desplaçaments. El projecte europeu s'allargarà fins a finals de març del 2027 i el pressupost total és d'1,7 milions d'euros.

Ara fa un any que El Canal de Salt va estrenar el nou model de gestió per fomentar la creació escènica. Dotze mesos després, el centre ha entrat en un projecte europeu centrat en el circ contemporani i en la millora de la sostenibilitat dels espectacles. Es tracta de la iniciativa EKO-Pirineus que arrencarà l'1 d'abril i en ell hi participen catorze socis en total. Per la part catalana, hi ha El Canal, l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC), la Central del Circ i la Xarxa Transversal. La resta, són membres del País Basc, Aragó, Occitània i Nova Aquitània. El projecte està liderat per La Grainiere.

L'objectiu d'EKO-Pirineus és difondre espectacles de circ arreu d'Europa i a més, fer-ho amb criteris ecològics. El portaveu de La Grainiere, Jean-Marc Broqua, ha destacat que coincideixen amb els criteris europeus de crear projectes culturals de forma cooperativa. "Cooperar vol dir no saber res, experimentar conjuntament i fer descobriments plegats", afegeix Broqua.

Per això creu que seguint aquesta lògica, el projecte haurà d'investigar com adaptar el circ "als nous reptes" que tindrà el món, com ara la sostenibilitat. Al llarg dels propers tres anys que durarà el projecte els socis membres volen investigar com poden reduir la petjada de carboni que implicar programar un espectacle de circ contemporani d'una companyia internacional.

Gires més sostenibles

Broqua apunta que el major impacte prové de la mobilitat del públic i per això ha avançat que hauran de treballar en models per garantir una accés més net per part dels espectadors. Per altra banda, hi ha la millora d'eficiència energètica dels espais i per això intentaran treballar aquest aspecte amb els responsables de diferents equipaments. Per últim, volen incidir en la petjada que suposa el trajecte de les companyies.

Des de la Central del Circ afirmen que fa temps que ja treballen en aquesta direcció i una manera de fer-ho és "exprimir al màxim" les estades dels artistes. Per això des de fa temps treballen en organitzar tallers, formació i altres activitats complementàries per cada actuació que fa una companyia en un municipi en concret. A més, intenten programar diverses funcions en localitats relativament properes perquè la companyia pugui aprofitar els desplaçaments per fer més d'una actuació. La Central del Circ afegeix que a banda del component sostenible, també hi ha un factor de "salut mental" per als artistes, ja que implica "perdre menys temps" en trajectes i guanyar-ne per a la creació artística i la conciliació de la vida familiar.

A partir de l'abril arrencarà el projecte que preveu començar amb formacions per a professionals del món del circ. Al juny preveuen obrir una convocatòria perquè les companyies presentin propostes d'espectacles que volen treballar. A partir d'aquí es farà un acompanyament en la creació dels espectacles i l'assessorament en matèria de sostenibilitat i també sota altres criteris. Les companyies seleccionades podran fer residències en equipaments dels socis dels projectes i, posteriorment, faran una gira per mostrar el resultat de la seva creació. Aquestes gires estaran dissenyades sota el model sostenible.

L'EKO-Pirineus acabarà a finals del març del 2027. En tot aquest temps haurà rebut un finançament d'1,7 milions d'euros. El 65% dels diners vindrà de fons europeus i el 35% restant, de les administracions locals que participen en el projecte. A Catalunya pertocaran 306.000 euros de tot el pressupost.

El circ, la porta d'entrada

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha celebrat l'entrada del Canal al projecte internacional. Segons Viñas, això els permet consolidar l'equipament com a referència catalana en creació d'arts escèniques "i obrir la porta en l'àmbit internacional". A més, el batlle ha celebrat que el projecte se centri en la disciplina del circ, perquè ho considera "la porta d'entrada de molts públics a les arts escèniques". Viñas ha remarcat la importància que té la cultura per a una societat "més inclusiva, cohesionada i democràtica", uns valors de vital importància en aquest municipi.