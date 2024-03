Incendi en un restaurant de Girona. El foc s'ha declarat cap a les nou del matí en un local de restauració, Can Vidal, de la plaça Miquel de Palol, al barri de la Devesa-Güell.

Aquest foc ha obligat a evacuar els veïns d'una de les dues escales afectades pels fets i també s'ha saldat amb dues persones ferides. Són el responsable del local que ha patit cremades a les mans i una veïna del bloc de pisos que ha patit afectacions pel fum i que ja presentava problemes respiratoris previs.

A la zona s'han desplaçat els Bombers amb set dotacions, el SEM i la Policia Municipal de Girona.

L'avís que han rebut al 112 ha entrat com un incendi a la cuina i concretament perquè s'havia calat foc a la campana extractora. Això ha causat una gran columna de fum que ha sortit per la xemeneia del bloc de quatre plantes i ha alertat molts veïns de la zona. De fet, aquest foc ha creat molta expectació a la zona i la presència dels Bombers amb l'autoescala pujant a la xemeneia, ha fet que molts veïns ho hagin immortalitzat en imatges.

Els responsables del local, segons els Bombers, han intentat apagar el foc amb un extintor, però no han pogut extingir-lo.

El foc s'ha escampat pel fals sostre del local i a banda, el fum també s'ha colat per tot l'edifici, que és un bloc de pisos. Ja que el local es troba en els baixos.

Els Bombers han treballat l'extinció d'aquest foc que s'ha pogut veure des de diverses zones de la ciutat arran del fum que ha sortit de la xemeneia del bloc de pisos. L'escala de veins afectada es el número 3 de la plaça Miquel de Palol i s'ha desallotjat.

Cap a tres quarts de deu del matí, els efectius ja han donat per estabilitzada la situació on ha cremat la campana de la cuina. També han ventilat l'establiment i els forats de l'escala de l'edifici. Els Bombers han hagut de desmuntar tot el fals sostre de l'establiment i cap a quarts d'onze ja han donat per apagat l'incendi.

El que han fet a partir de llavors és revisar totes les escales però també un comerç del costat i l'aparcament de l'edifici per sí hi havia fum o afectacions.

Local totalment afectat

Aquest local es va traspassar recentment i està en mans d'un nou responsable actualment que s'ha trobat amb aquesta situació. Aquest ha patit cremades a les mans arran del succés ja que ha intentat apagar el foc. Tot el local ha quedat afectat i caldrà veure quan podrà reobrir. Tant a ell com a la veïna ferida, el SEM els ha atès in situ.

Arran dels fets hi ha diversos carrers de la zona tallats al trànsit.

Els Bombers han donat per extingit l'incendi cap a les onze del matí i els veïns han pogut retornar a casa seva. Segons el balanç final dels Bombers,el foc ha causat danys a la cuina i els conductes de la campana extractora, i l'establiment ha resultat molt afectat pel fum.

Veïns de la plaça Miquel de Palol han explicat que els serveis d'emergències han tardat en arribar quan han donat l'avís de l'incendi.