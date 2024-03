Activen els pous d'aigua que garanteixen el 40% del consum de Girona, Salt i Sarrià

Un dels dos pous per extreure aigua del subsòl perquè vagi fins als habitatges de Girona, Salt i Sarrià de Ter ja està en funcionament. L'altre ho farà la setmana vinent. Estan situats a la zona del Sitjar de Salt, a tocar de la C-65, entre el Gros Mercat i l'entrada a l'autopista. Cada pou bombeja uns 60 litres per segon i extreu l'aigua situada a 300 metres sota terra amb una bomba situada a 180 metres. Ho han explicat els alcaldes de les tres poblacions avui, Lluc Salellas, Jordi Viñas i Isaac Ramió.

En total, s'extrauran 10.000 metres cúbics d'aigua al dia, que representa prop del 40 % del consum diari dels tres municipis, que d'uns 25.000 metres cúbics diaris. Per tant, és aigua que no caldrà estirar del sistema de pantans Sau-Susqueda.

Un moment de la roda de premsa, que ha causat expectació. / Tapi Carreras

Generadors temporals

L'obra ha anat a càrrec de la companyia pública d'aigua, Cicle de l'Aigua del Ter (Catsa), que gestionen els tres municipis. Els pous es van construir l'any 2008 i ara s'han connectat a la xarxa amb generadors. Pròximament es farà una connexió elèctrica més estable.

Pel que fa a la qualitat de l'aigua, el cap de planta, Ramon Gasull, ha recordat que fa anys que estan fent anàlisis i que compleix de "sobradament" tots els requisits de qualitat. Es clora a Palau.

Autonomia municipal

Els tres alcaldes s'han felicitat de la posada en funcionament de les instal·lacions. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat que aquesta acció permet als tres municipis obtenir certa "autonomia" en el servei de l'aigua i que, de fet, és un "acte de generositat" envers d'altres poblacions. "Ens desconnectem del sistema general perquè altres tinguin garantit l'accés a l'aigua".

També ha posat l'accent en aquest punt l'alcalde de Salt, Jordi Viñas, que ha detallat que amb els pous s'"alleugera la pressió que suporten els pantans i els rius".

Finalment, l'alcalde de Sarrià, Isaac Ramió, ha recordat que és una "obligació" dels municipis treballar per trobar mesures per pal·liar els efectes de la sequera, com ho és també "conscienciar la població". En aquest sentit, ha indicat que han baixat el consum diari d'aigua per habitant de 200 a 176 en poques setmanes.

Ara la idea és intentar replicar aquest tipus d'instal·lació en algun altre punt de l'àrea urbana de Girona per seguir potenciant la pèrdua de dependència dels pantans de tota la regió.