La Diputació reconeix Medinyà i Sant Julià de Ramis com "dues realitats diferents" mentre no s'obtingui la restitució

La Diputació de Girona reconeix Sant Julià de Ramis i Medinyà (Gironès) com a "dues realitat diferents" i es posa a costat de les reivindicacions dels veïns que fa dècades que reclamen la restitució de Medinyà com a poble. El ple d'aquest dimarts ha aprovat per unanimitat una moció presentada per CUP-Som Poble i es compromet a emprendre "totes les accions al seu abast" per aconseguir que sigui una realitat. El tercer punt de la resolució aprovada recull que la Diputació tractarà els nuclis de població com "dos pobles" en totes aquelles gestions pròpies del funcionament habitual i demanaran a les altres administracions (supramunicipals, autonòmiques i estatals) que facin el mateix.

El ple també ha donat suport a l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, que continua batallant per aconseguir que es reconegui Medinyà com a víctima de la dictadura franquista. De fet, ja havia estat poble, però l'any 1972 un decret franquista el va annexionar amb Sant Julià. Per això, la Diputació també s'ha compromès a recolzar el consistori en tots els tràmits per revertir la situació i recuperar la independència administrativa.

La Diputació de Girona farà arribar els acords de la moció al president de la Generalitat de Catalunya, a la vicepresidenta i consellera de la Presidència, a la consellera de Justícia, Drets i Memòria, a la presidenta del Parlament de Catalunya i als presidents i portaveus dels grups parlamentaris.

El ple ha destacat la posició "clara i sostinguda" de la Diputació de Girona a l'hora de defensar políticament i jurídicament la restitució del municipi de Medinyà, d'acord amb la voluntat local: des d'un acord del ple l'any 1997, en resposta a la demanda de l'alcalde de Sant Julià de Ramis, fins a la defensa jurídica que en va fer la corporació el 2016 per defensar la inscripció del nou municipi al Registre d'Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, passant per una moció per a la restitució del municipi aprovada per unanimitat el 2012 i promoguda pel govern de la institució.