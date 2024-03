Som Poble 1972 ha presentat una moció amb l'objectiu de reactivar i buscar suports respecte a la restitució de Medinyà. Esperen que el dilluns vinent s'aprovi al ple del consistori de Sant Julià de Ramis i Medinyà i a partir d'aquí l'aprovin els municipis limítrofs i instàncies supramunicipals, com consells comarcals i la Diputació de Girona.

"Es tracta de fer bullir l'olla i complementar l’acció municipal que porten a terme els diputats al Parlament" asseguren els regidors de Som Poble 1972 en un comunicat.

Els regidors per Medinyà afirmen que es busca anar més enllà d'un reconeixement moral o simbòlic i defensen que l'esmena a la llei de memòria democràtica presentada al Parlament per la CUP i altres grups parlamentaris, com ERC, obrirà una porta extraordinària cap a la restitució del municipi.

Han preparat un butlletí informatiu que repartiran als habitants del poble i un acte polític per al proper dia 23 de març, amb els diputats Dani Cornellà i Montserrat Vinyets, els quals estan gestionant els tràmits de les esmenes, i un advocat del Despatx Salellas, que és qui ha elaborat l'informe jurídic per poder presentar les esmenes al parlament. "Aquest butlletí i el següent acte és la millor manera d'explicar-nos als veïns i veïnes de Medinyà, i podrem saber de primera mà com està avançant la tramitació de la llei al Parlament" assegura Guillem Trias.

Els regidors medinyanencs insisteixen en el llenguatge "no busquem una porta per crear nous municipis, sinó restablir una injustícia franquista imposada sobre els habitants de Medinyà, és una necessitat democràtica" afirma Arnau Casademont.

El passat mes de gener el grup polític de Medinyà (Som Poble 1972) va encarregar un informe jurídic al Despatx Salellas per tal de poder trobar noves vies per recuperar el municipi i volen esprémer al màxim el camí obert amb les esmenes a la llei de memòria democràtica que els advocats han assenyalat.