L'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Santa Caterina entrarà en funcionament a finals d'any

L'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) estarà acabada aquest mes de maig i es posarà en funcionament a finals d'any tot i que a mig rendiment, segons el Departament de Salut. El conseller Manel Balcells ha visitat aquest divendres a la tarda les obres, que s'han executat en l'enclavament del futur Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona. Es tracta d'un edifici de 3.529 metres quadrats, connectat i integrat a l'hospital actual, en què la superfície assistencial de 1.138 metres quadrats està destinada a quatre quiròfans nous i una zona de reanimació. La manca de pressupostos nous, però, només permetrà equipar dos dels quatre quiròfans.

Balcells ha lamentat que la manca de nous comptes públics no permeti equipar els quatre quiròfans a final d'any, i que la xifra quedi reduïda a la meitat. "Hem buscat solucions amb els pressupostos prorrogats, així que podrem equipar dos quiròfans en una primera fase i l'any que ve caldrà fer els altres dos", ha explicat.

Més enllà d'això, el conseller ha manifestat que l'ampliació és "excel·lent, d'un nivell elevat", i ha afegit que és "una primera fase" del futur Campus de Salut. Alhora ha indicat que l'obra "ajuda a complementar l'oferta pública" amb l'aliança entre l'Institut Català de la Salut (el Trueta) i l'Institut d'Assistència Sanitària (el Santa Caterina).

Un edifici integrat a l'hospital

Els treballs han consistit en la construcció d'un edifici de 3.529 metres quadrats en tres plantes. A la planta baixa –de 1.138 metres quadrats- hi ha pròpiament l'àrea quirúrgica, que preveu un circuit de pacients i familiars, amb sala d'espera, recepció, sala d'informació i vestidors.

A partir d'aquí s'accedeix a la zona estèril i a la zona assistencial. En aquesta àrea hi ha les quatre sales quirúrgiques, l'àrea de preparació i recuperació del pacient (reanimació amb 10 punts), les seves àrees de suport i les zones d'emmagatzematge.

A la primera planta hi ha 14 habitacions de professionals de la medicina de guàrdia, a més de sales de treball i descans, i un zona de 300 metres quadrats de reserva per a futures necessitats. La segona planta s'ha destinat a l'equipament tècnic de l'edifici. També hi ha un soterrani per a la maquinària de manteniment de l'hospital.

Es calcula que l'ampliació permetrà incrementar la capacitat quirúrgica entre 5.200 i 5.600 intervencions anuals quan estiguin a ple rendiment.