Els hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt han creat la Unitat d'Innovació per fomentar la recerca i els vincles amb les empreses. La nova unitat farà de nexe per impulsar la transferència de coneixements, estimular idees dels professionals que treballen als dos centres i permetre que es converteixin en tecnologies i millores assistencials. A més, vol ser porta d'entrada per a empreses i entitats que tinguin un projecte en l'àmbit de la salut i busquin l'expertesa dels qui treballen al Trueta i al Santa Caterina. Coordinada pel doctor Xavier Aldeguer, especialista en aparell digestiu i fetge, la nova unitat també encaixa amb un dels pilars del futur Campus de Salut: la innovació, la recerca i el coneixement.

La nova Unitat d'Innovació té com a objectiu potenciar les capacitats dels dos hospitals, i dels professionals que hi treballen, com generadors d'idees de valor. I permetre que aquestes es transformin en tecnologies o serveis assistencials per aplicar-les al sector productiu.

D'aquesta manera, la unitat vetllarà per estimular propostes, donar assessorament i facilitar la formació d'aquells professionals que les han generades. La iniciativa també treballarà en col·laboració amb altres entitats i empreses vinculades a l'àmbit de la innovació en salut per desenvolupar els projectes, amb el possible retorn econòmic que això pot implicar per al sistema de salut.

La Unitat d'Innovació del Trueta i del Santa Caterina respon a la voluntat d'afavorir la cultura de la innovació dins dels hospitals i de transferir al teixit productiu els coneixements que acumulen els seus professionals en el seu dia a dia. Per aconseguir-ho, potenciarà diversos canals directes i en línia per fomentar i recollir propostes, a banda de mantenir una relació continuada amb els diferents serveis assistencials dels hospitals per vehicular-les.

La creació de la Unitat també s'adverteix com una porta oberta on es podran dirigir aquelles empreses o entitats que tinguin un projecte i cerquin algun tipus d'expertesa que pugui sorgir dels professionals del Trueta i del Santa Caterina. A més del doctor Xavier Aldeguer, que n'és el coordinador, també formen part de la nova unitat l'expert en innovació i transferència del coneixement Marc Serra i la infermera referent de l'IAS, Creu Salgado.

Segons destaca Salut, la importància de la transferència de coneixements es va posar en relleu especialment durant la pandèmia, quan va ser necessari desenvolupar una vacuna contra la covid-19. "La capacitat de portar amb rapidesa els coneixements adquirits en l'estudi del virus fins a la producció i comercialització de la vacuna va reflectir l'avantatge que tenien aquells països amb una xarxa de transferència d'innovació i coneixement més consolidada", subratlla el Departament.

Aquesta experiència, a Catalunya, ja ha orientat les polítiques que es van recollir al Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. Un acord de país subscrit per les universitats, els centres de recerca, les entitats d'estudiants, els sindicats, el teixit empresarial i els grups polítics al maig de 2020, amb l'objectiu de definir les futures polítiques públiques que preparin el país per afrontar situacions com les derivades per la pandèmia.

Dins del programa de formació d-HEALTH

La creació de la unitat també ha propiciat l'accés al programa d-HEALTH, un dels de més prestigi en l'àmbit europeu pel que fa a la formació i l'emprenedoria en salut. Aquest programa és una iniciativa del Biocat, l'entitat que coordina el sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya.

Durant nou mesos, els professionals escollits treballen en un pla global per desenvolupar els seus projectes (des de la consolidació de la idea fins al seu disseny, prototipatge i la recerca de finançament). Precisament, des de la nova Unitat d'Innovació del Trueta i el Santa Caterina ja s'han començat a seleccionar els metges i infermeres dels dos hospitals que s'incorporaran al programa d-HEALTH.

Adscrit a la Xarxa d'Innovació en Salut

La nova Unitat d'Innovació, que ara ja és un fet, va començar a gestar-se arran de la creació de la Xarxa d'Innovació en Salut de les comarques gironines, dins la qual hi ha tretze entitats. En concret, l'hospital Josep Trueta, la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació Hospital de Palamós–SSBE, la Fundació Hospital de Campdevànol, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l'IDIBGI, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), l'Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Salut Empordà, la Clínica Girona, la Clínica Bofill, Albera Salut i la Universitat de Girona.

El fet de treballar en xarxa ha permès formar part de la Plataforma Estatal de Dinamització i Innovació de les Capacitats Industrials del Sistema de Salut i la seva transferència efectiva al sector productiu (ITEMAS), que estudia i dona finançament a aquells projectes que compleixen amb els requisits de valor, transferència i comercialització que persegueix la Plataforma. Aquesta participació s'acompanya d'una ajuda de 258.000 euros per al període 2024-2026, destinats a impulsar un programa que fomenti i consolidi la innovació entre les institucions participants.

L'impuls a la Unitat d'Innovació del Trueta i el Santa Caterina, així com la Xarxa d'Innovació en Salut de les Comarques Gironines, segons subratlla Salut, també "posa de manifest el potencial de la demarcació de Girona com a pol destacat dins del teixit industrial i empresarial vinculat a la salut". En aquest context, encaixa amb el plantejament del futur Campus de Salut de Girona com un espai que a les funcions assistencials a la ciutadania s'hi sumin instruments per incentivar projectes d'innovació, recerca i coneixement en salut i que impulsi el dinamisme i creixement a l'economia de la demarcació.