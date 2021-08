Pisos en venda a S'Agaró amb piscines, terrasses ideals, salons amb llar de foc, a les meravelloses platges de la Costa Brava és la proposició que et portem avui, tot un luxe per a la vista. Un lloc per viure tot l'any, caps de setmana o durant les vacances.

PIS AMB JARDÍ, PARC INFANTIL I PISCINA A S'AGARÓ

Està situat en una zona tranquil·la, en un edifici amb ascensor, piscina, zones enjardinades i parc infantil i a només 10 minuts caminant de la platja de Sant Pol.

Completament reformat amb estades lluminoses, disposa de 3 dormitoris, 2 banys, saló-menjador i cuina impecable, així com amb una espaiosa terrassa accessible des del saló i el dormitori principal, el qual ofereix unes vistes panoràmiques espectaculars.

L'apartament disposa a més de calefacció central, traster i plaça de pàrquing exterior particular. Una excel·lent oportunitat, tant per a les vacances com per viure tot l'any

Més informació i fotografies a pis en venda a S'Agaró.

PIS DE 2 DORMITORIS A S'AGARÓ PER 175.000 EUROS

Pràctic i confortable apartament en molt bona situació: a pocs minuts caminant de la platja així com de centre comercial i d'oci de S'Agaró.

Té 2 habitacions, cambra de bany, cuina independent i saló-menjador amb una bonica terrassa que dóna a la zona enjardinada comunitària.

Disposa de calefacció central (gas natural) i es ven amb tots els mobles i una plaça d'aparcament privada .

Més informació i fotografies a pis en venda a S'Agaró.

FABULÓS PIS A LA PLATJA DE SANT POL

Apartament reformat i molt ben conservat, situat en una zona residencial, a 3 minuts caminant de la platja de Sant Pol.

Disposa de 2 habitacions dobles, bany complet, un saló molt lluminós amb grans portes corredisses que s'obren a una terrassa espaiosa amb vista sobre la piscina comunitària. Cuina independent, completament equipada.

L'apartament té calefacció i aire condicionat i està en una comunitat privada molt acurada, amb piscina i solàrium.

Més informació i fotografies a pis en venda a S'Agaró.

PIS AL CENTRE DE S'AGARÓ

Bonic apartament a primera planta, totalment renovat, situat en una comunitat privada amb piscina i jardí, en una zona molt tranquil·la de S'Agaró, a 5 minuts caminant de la platja i del centre comercial.

Disposa de 3 habitacions, totes amb armaris de paret i sortida a la terrassa, i 2 cambres de bany. La cuina, independent i molt acollidora, està connectada directament amb el saló-menjador per un arc obert. El saló té llar de foc i també sortida a la preciosa terrassa cantonera, coberta amb sostre de bigues de fusta i tendal plegable.

L'apartament disposa a més de calefacció central (gas natural) i aire condicionat, així com de pàrquing privat.

Més informació i fotografies a pis en venda a S'Agaró.