L’ATA xifra en 1.900 milions les indemnitzacions que haurà de pagar el Govern pel tancament de pisos turístics

Les indemnitzacions que poden demanar els propietaris i gestors dels habitatges d’ús turístic de les comarques gironines que hauran de tancar arran de la nova regulació del Govern podrien arribar als 1.900 milions d’euros. És el càlcul que ha fet l’Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA). L’entitat ha celebrat avui la seva assemblea anual a la Cambra de Comerç de Girona durant la qual s’ha posat aquesta dada damunt la taula. També s’ha informat de les darreres actuacions del sector en relació al Decret Llei de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic, entre elles, la presentació d’un recurs contra la normativa al Tribunal Constitucional que ha estat admès a tràmit. A més, s’ha presentat una queixa formal a la Unió Europea argumentant que la normativa vulnera el dret a la propietat i a la llibertat de serveis, empreses i establiments. En paral·lel, el sector està duent a terme reunions amb els partits polítics per traslladar-los la importància del col·lectiu dins el sector turístic i l’economia catalana així com les seves demandes i necessitats.

Durant l’assemblea el despatx d’advocats Toda & Nel-lo ha exposat el procés de reclamació patrimonial contra la Generalitat que l’ATA posa a disposició dels propietaris i gestors d’HUT que vegin compromesa la seva continuïtat per l’actual Decret Llei.

Segons les dades del Govern a la demarcació de Girona la normativa obligaria a tancar el 40% de l’oferta d’HUT reglats (17.326 unitats) en un període de cinc anys.

"El Decret Llei fomenta l’intrusisme"

Per altra banda, l'ATA alerta que la nova regulació "fomentarà l’intrusisme" i ha reclamat al Govern que es posi el focus en els allotjaments turístics que fan la seva activitat fora de la legalitat i no en els professionals que treballen amb rigor, qualitat i seguint les normatives. Per aquest motiu, ha proposat l’elaboració d’un cens de les llicències d’habitatges d’ús turístic actives creuant les dades de la taxa turística amb un doble objectiu: per una banda, disposar d’una radiografia clara i rigorosa del sector; i per l’altre, detectar els allotjaments que no estan actius o que no declaren els seus impostos. Aquesta seria una manera efectiva, segons l’Associació, de lluitar contra l’intrusisme.

La presidenta de l’ATA, Esther Torrent, assegura que amb la nova regulació sobre els HUT el Govern demostra la seva incapacitat per abordar el problema de l’intrusisme que el sector fa temps que denuncia. “Estem indignats perquè el Govern ha iniciat una cacera contra als apartaments legals i no actua de forma eficient contra els il·legals”, ha afegit Torrent.

Bones perspectives per a la temporada turística

Les perspectives per aquesta temporada són bones i les reserves avancen al ritme esperat, segons ha explicat la presidenta de l’ATA que també ha dit que els apartaments de lloguer turístic són un model d’allotjament que agrada i que té una gran demanda.

Torrent ha manifestat que el sector fa temps que treballa per ser cada vegada més sostenible i per un ús racional dels recursos naturals, també de l’aigua; i ha assegurat que aquesta temporada els apartaments “ens continuarem esforçant per sensibilitzar als clients perquè siguin part activa en aquest ús racional de l’aigua". I per aquest motiu, el sector ha distribuït entre els seus associats els díptics elaborats pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona adaptats als serveis d’apartaments per fomentar l’estalvi d’aigua davant la situació d’emergència per sequera.

La presidenta de l'ATA ha recordat que els apartaments són, ja de partida, els allotjaments turístics amb menys despesa d’aigua i “cal seguir treballant per equiparar la petjada hídrica dels nostres turistes a la dels residents”, ha afegit. Per altra banda, Torrent ha reclamat al Govern que ajudi en tot allò que sigui necessari el sector turístic per fer front a l’episodi de sequera i que abordi amb valentia les infraestructures que fa anys que se sap que ha de fer com la interconnexió entre l’Ebre i el Llobregat.

Finalment, Esther Torrent ha destacat que el sector dels apartaments turístics i els habitatges d’ús turístic té un pes molt important al país, ja que representa més del 50 % de l’allotjament turístic de Catalunya i dona feina a 30 mil persones.